El calendario de los próximos partidos de Chivas tras golear 5-0 al Puebla

El Club Deportivo Guadalajara recibió la visita de la Franja del Puebla para el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Clausura 2026. Con doblete de Bryan González y goles de Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos, la escuadra rojiblanca goleó 5-0 al conjunto del Puebla, llegando así a 34 unidades.

Hay que recordar que el Rebaño Sagrado sufrirá la baja de varios futbolistas en la liguilla del torneo de Clausura 2026, ya que tendrán que integrarse a la selección mexicana de fútbol. Esto, sin lugar a dudas, debilitará a las Chivas Rayadas del Guadalajara en busca del campeonato de ñiga.

Aquí te dejamos el calendario de los siguientes partidos del Rebaño Sagrado en la fase regular, tomando en cuenta que aún se desconoce quién será su rival en los cuartos de final.

Necaxa vs Chivas - Liga MX, Jornada 16

Necaxa vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

En la penúltima fecha del torneo el conjunto hidrocálida buscará cerrar de la mejor manera para buscar un lugar entre los mejores ocho clasificados a la Fiesta Grande, Sin embargo, se toparán frente a las poderosas Chivas de Gabrielo Milito que querrán sacar unidades para asegurar la cima.

Chivas vs Club Tijuana - Liga MX

Chivas vs Club Xolos | Francisco Vega/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: Estadio Akron

Estadio: Caliente

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)

En la última fecha de la fase regular el cuadro tapatío buscará someter al conjunto fronterizo. No obstante, posiblemente no sea tan sencillo, ya que es posible que los rojinegros tengan opciones de colarse a la Liguilla, por lo que en ese caso buscarán arruinarles el cierre en casa al Rebaño.

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