El calendario de los próximos partidos del América tras empatar 0-0 ante el Nashville

El Club América empató sin goles ante el Nashville SC en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. A continuación te presentamos los siguientes compromisos del cuadro azulcrema.

América vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 14

FBL-MEX-CRUZ AZUL-AMERICA | VICTOR CRUZ/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Estadio Azteca

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México)

América regresará al Estadio Azteca después de dos años y no podía ser ante un mejor rival que Cruz Azul. La Máquina Celeste llega en segundo lugar de la tabla general, mientras que las Águilas se encuentran en la sexta posición.

América vs Nashville SC - vuelta de cuartos de final

Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Estadio Azteca

Hora: 23:30 horas (Estados Unidos), 21:30 horas (México)

Las Águilas buscarán sellar su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf en el remodelado Estadio Azteca. El conjunto dirigido por André Jardine tiene como objetivo principal esta temporada ganar este titulo. Enfrente tendrán a uno de los equipos más solidos de la MLS.

América vs Toluca - Liga MX, Jornada 15

Toluca v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

León vs América - Liga MX, Jornada 16

FBL-MEX-AMERICA-LEON | YURI CORTEZ/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: León, Guanajuato

Estadio: León

Hora: 23:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México)

Las Águilas buscarán tener un gran cierre en la temporada regular. Visitarán la dura cancha del León en busca de avanzar a la liguilla y terminar entre los primeros cuatro de la tabla. El cuadro azulcrema necesita una victoria y los resultados en sus cinco partidos más recientes ante La Fiera auguran un buen resultado: tres triunfos y dos empates.

América vs Atlas - Liga MX, Jornada 17

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

FBL-MEX-ATLAS-AMERICA | ULISES RUIZ/GettyImages

El cuadro de Coapa cerrará su participación en la fase regular del Clausura 2026 en casa ante el Atlas. La escuadra dirigida por Diego Cocca también se encuentra en la pelea por pasar a la liguilla y no se lo pondrá tan fácil a los americanistas. En sus cinco duelos más recientes, las Águilas suman cuatro triunfos y un empate ante los Zorros. Los rojinegros no le ganan al América desde el Clausura 2022.