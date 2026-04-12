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Sports Illustrated

El calendario de los próximos partidos del América tras empatar 1-1 ante el Cruz Azul

Las Águilas jugarán la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions en el Estadio Banorte
Jaime Garza|
America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX
America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El Club América recibió la visita de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, en un duelo que pintaba para sacar chispas, por lo que se juegan ambos equipos en el Clausura 2026. Sin embargo, el encuentro acabó con un frío 1-1, en donde Patricio Salas y Omar Campos destacaron como los anotadores de la noche.

América vs Nashville SC - vuelta de cuartos de final

Brian Rodriguez
Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 14 de abril
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Estadio Azteca
  • Hora: 23:30 horas (Estados Unidos), 21:30 horas (México)

Las Águilas buscarán sellar su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf en el remodelado Estadio Azteca. El conjunto dirigido por André Jardine tiene como objetivo principal esta temporada ganar este titulo. Enfrente tendrán a uno de los equipos más solidos de la MLS.

América vs Toluca - Liga MX, Jornada 15

Brian Rodriguez
Toluca v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 18 de abril
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

León vs América - Liga MX, Jornada 16

FBL-MEX-AMERICA-LEON
FBL-MEX-AMERICA-LEON | YURI CORTEZ/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 21 de abril
  • Lugar: León, Guanajuato
  • Estadio: León
  • Hora: 23:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México)

Las Águilas buscarán tener un gran cierre en la temporada regular. Visitarán la dura cancha del León en busca de avanzar a la liguilla y terminar entre los primeros cuatro de la tabla. El cuadro azulcrema necesita una victoria y los resultados en sus cinco partidos más recientes ante La Fiera auguran un buen resultado: tres triunfos y dos empates.

América vs Atlas - Liga MX, Jornada 17

  • ¿Cuándo?: 25 de abril
  • Lugar: Guadalajara, Jalisco
  • Estadio: Jalisco
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)
FBL-MEX-ATLAS-AMERICA
FBL-MEX-ATLAS-AMERICA | ULISES RUIZ/GettyImages

El cuadro de Coapa cerrará su participación en la fase regular del Clausura 2026 en casa ante el Atlas. La escuadra dirigida por Diego Cocca también se encuentra en la pelea por pasar a la liguilla y no se lo pondrá tan fácil a los americanistas. En sus cinco duelos más recientes, las Águilas suman cuatro triunfos y un empate ante los Zorros. Los rojinegros no le ganan al América desde el Clausura 2022.

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Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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