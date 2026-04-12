El calendario de los próximos partidos del América tras empatar 1-1 ante el Cruz Azul

El Club América recibió la visita de la Máquina Celeste de la Cruz Azul, en un duelo que pintaba para sacar chispas, por lo que se juegan ambos equipos en el Clausura 2026. Sin embargo, el encuentro acabó con un frío 1-1, en donde Patricio Salas y Omar Campos destacaron como los anotadores de la noche.

América vs Nashville SC - vuelta de cuartos de final

Santos Laguna v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Estadio Azteca

Hora: 23:30 horas (Estados Unidos), 21:30 horas (México)

Las Águilas buscarán sellar su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf en el remodelado Estadio Azteca. El conjunto dirigido por André Jardine tiene como objetivo principal esta temporada ganar este titulo. Enfrente tendrán a uno de los equipos más solidos de la MLS.

América vs Toluca - Liga MX, Jornada 15

Toluca v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

León vs América - Liga MX, Jornada 16

FBL-MEX-AMERICA-LEON | YURI CORTEZ/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: León, Guanajuato

Estadio: León

Hora: 23:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México)

Las Águilas buscarán tener un gran cierre en la temporada regular. Visitarán la dura cancha del León en busca de avanzar a la liguilla y terminar entre los primeros cuatro de la tabla. El cuadro azulcrema necesita una victoria y los resultados en sus cinco partidos más recientes ante La Fiera auguran un buen resultado: tres triunfos y dos empates.

América vs Atlas - Liga MX, Jornada 17

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

FBL-MEX-ATLAS-AMERICA | ULISES RUIZ/GettyImages

El cuadro de Coapa cerrará su participación en la fase regular del Clausura 2026 en casa ante el Atlas. La escuadra dirigida por Diego Cocca también se encuentra en la pelea por pasar a la liguilla y no se lo pondrá tan fácil a los americanistas. En sus cinco duelos más recientes, las Águilas suman cuatro triunfos y un empate ante los Zorros. Los rojinegros no le ganan al América desde el Clausura 2022.