El calendario de los próximos partidos del América tras perder 1-0 ante el Nashville

El Club América disputó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Nashville SC en el Estadio Azteca. La escuadra de André Jardine cayó por la mínima diferencia y quedó eliminada del certamen.

A continuación te compartimos los próximos compromisos del América en la Liga MX.

América vs Toluca - Liga MX, Jornada 15

Toluca v Club America - Final Torneo Clausura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Este pinta para ser el duelo más atractivo de la jornada 15 de la Liga MX. Hace poco el América y Toluca protagonizaron la final del futbol mexicano. Ahora pelean por un lugar en la liguilla. Las Águilas no han tenido el rendimiento esperado este semestre y se encuentran en el séptimo puesto de la tabla, mientras que los Diablos Rojos, actuales bicampeones, están en la quinta plaza tras algunos descalabros en las semanas recientes.

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

León vs América - Liga MX, Jornada 16

FBL-MEX-AMERICA-LEON | YURI CORTEZ/GettyImages

Las Águilas suman ocho partidos consecutivos sin perder contra el León. La última vez que cayeron ante La Fiera fue en el lejano Apertura 2022 cuando cayeron contra los esmeraldas en el Estadio León por marcador de 3-2. El equipo guanajuatense necesita cerrar con fuerza el torneo para tener alguna posibilidad de avanzar a la liguilla.

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: León, Guanajuato

Estadio: León

Hora: 23:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México)

América vs Atlas - Liga MX, Jornada 17

Atlas v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Las Águilas cerrarán su participación en la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX ante los Zorros del Atlas. El equipo dirigido por André Jardine suma cuatro victorias al hilo ante los rojinegros, con 15 goles a favor y solamente cuatro en contra. La superioridad del cuadro de Coapa ante Atlas es muy marcada.