El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras derrotar 3-1 al Necaxa
Este martes en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, Chivas volvió al camino de la victoria al doblegar 3-1 al Necaxa en el Estadio Akron, gracias a las dianas de Armando González, Santiago Sandoval y Samir Inda, este último, logrando su primer tanto en el máximo circuito justo el día de su debut. El descuento vino por parte de Cristian Calderón.
Pese a varias ausencias por lesión, el Guadalajara logró sacar un resultado que necesitaba con urgencia, ya que había dejado escapar una gran cantidad de puntos a lo largo del semestre, sin olvidar que se enfrentó a muchos de los candidatos a ser campeón como Cruz Azul, América, Tigres y Toluca. Con los tres puntos en la bolsa, el cuadro tapatío escaló hasta la décima posición con once puntos, aunque falta todavía el resto de la jornada, por lo que podría bajar escalones.
Ahora vienen rivales más a modo, esperando que los pupilos del argentino Gabriel Milito aprovechen dicha situación para poder sacar las unidades necesarias y evitar una temprana eliminación.
Aquí está el calendario de los siguientes cinco duelos del Rebaño:
Puebla vs Chivas
Estadio Cuauhtémoc
Viernes, 26 de septiembre
Jornada 11, Liga MX
19:07 horas
El siguiente compromiso del Rebaño es su visita a territorio camotero. La Franja vive un gris presente al ser último de la tabla con apenas cuatro puntos tras siete derrotas, por un triunfo y un empate. Y si hoy hubiera descenso, el equipo del argentino Hernán Cristante sería el elegido para perder la categoría. Pese a todo esto, no será sencillo, ya que de sus últimos cinco enfrentamientos se han visto tres ganados por los tapatíos por dos de los poblanos.
Pumas vs Chivas
Estadio Olímpico Universitario
Domingo, 5 de octubre
Jornada 12, Liga MX
19:00 horas
Será un partido difícil y aunque los auriazules no han encontrado su mejor versión, sus refuerzos de renombre han ayudado bastante al club para fortalecerse, iniciando desde el arco con el tico Keylor Navas hasta el ataque con el exrojiblanco, José Juan Macías. Universidad Nacional se encuentra por ahora en puestos de Play-In al ser séptima con 13 unidades. Ciudad Universitaria es siempre una aduana difícil, mas en la fecha pasada, el Rebaño logró vencer de visita por la mínima de Luis Rey.
Chivas vs Mazatlán
Estadio Akron
Sábado, 18 de octubre
Jornada 13, Liga MX
19:07 horas
Tras la Fecha FIFA de octubre, viene uno más con complicaciones en este semestre, siendo uno de los clubes que menos se reforzó, salvo el ataque con los brasileños Fabio Gomes y Dudu Teodora. Los del uruguayo Robert Dante Siboldi también se encuentran peleando en los puestos más bajos al ser quinceavos con siete puntos. Las últimas tres visitas de los Cañoneros a La Fortaleza han arrojado dos triunfos y una victoria.
Querétaro vs Chivas
Estadio Corregidora
Miércoles, 22 de octubre
Jornada 14, Liga MX
19:00 horas
Apenas este fin de semana, Gallos Blancos logró su segundo triunfo del semestre al pegarle 0-2 a Pachuca, algo que le alcanzó para llegar apenas al penúltimo lugar de la clasificación con siete putos. A eso hay que sumarle que apenas hace una semana llegaron los últimos refuerzos de los queretanos, reforzando su mediocampo y ataque, los que podrían darle mayor solidez al esquema del técnico Benjamín Mora. En las últimas tres visitas de los negriazules, el Guadalajara ha sacado dos empates y una victoria.
Chivas vs Atlas
Estadio Akron
Sábado, 25 de octubre
Jornada 15, Liga MX
21:07 horas
Llega el Clásico Tapatío, que seguramente servirá para ver si alguno de los dos arriba al Play-In o se acercan a una temprana eliminación. Pese al arribo del argentino Diego Cocca para vivir una nueva etapa en el banquillo de los Rojinegros, poco ha podido hacer, marchando en el antepenúltimo peldaño con siete puntos. El último Clásico Tapatío acabó 1-1 en el Estadio Jalisco y anteriormente los Zorros vencieron de visita 1-2 y 2-3.
