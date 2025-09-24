El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras derrotar 3-1 al Necaxa

Este martes en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, Chivas volvió al camino de la victoria al doblegar 3-1 al Necaxa en el Estadio Akron, gracias a las dianas de Armando González, Santiago Sandoval y Samir Inda, este último, logrando su primer tanto en el máximo circuito justo el día de su debut. El descuento vino por parte de Cristian Calderón.



Pese a varias ausencias por lesión, el Guadalajara logró sacar un resultado que necesitaba con urgencia, ya que había dejado escapar una gran cantidad de puntos a lo largo del semestre, sin olvidar que se enfrentó a muchos de los candidatos a ser campeón como Cruz Azul, América, Tigres y Toluca. Con los tres puntos en la bolsa, el cuadro tapatío escaló hasta la décima posición con once puntos, aunque falta todavía el resto de la jornada, por lo que podría bajar escalones.



Ahora vienen rivales más a modo, esperando que los pupilos del argentino Gabriel Milito aprovechen dicha situación para poder sacar las unidades necesarias y evitar una temprana eliminación.



Aquí está el calendario de los siguientes cinco duelos del Rebaño:

🚨🔴LOS CANTERANOS LE DAN LA VICTORIA A CHIVAS ANTE NECAXA



⚽Armando González-22 años

⚽Santiago Sandoval- 18 años

⚽Samir Inda- 17 años pic.twitter.com/kwAK7lol9d — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) September 24, 2025

El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas:

Puebla vs Chivas

Estadio Cuauhtémoc

Viernes, 26 de septiembre

Jornada 11, Liga MX

19:07 horas

El siguiente compromiso del Rebaño es su visita a territorio camotero. La Franja vive un gris presente al ser último de la tabla con apenas cuatro puntos tras siete derrotas, por un triunfo y un empate. Y si hoy hubiera descenso, el equipo del argentino Hernán Cristante sería el elegido para perder la categoría. Pese a todo esto, no será sencillo, ya que de sus últimos cinco enfrentamientos se han visto tres ganados por los tapatíos por dos de los poblanos.

Rubén González y Emiliano Gómez | Jam Media/GettyImages

Pumas vs Chivas

Estadio Olímpico Universitario

Domingo, 5 de octubre

Jornada 12, Liga MX

19:00 horas

Será un partido difícil y aunque los auriazules no han encontrado su mejor versión, sus refuerzos de renombre han ayudado bastante al club para fortalecerse, iniciando desde el arco con el tico Keylor Navas hasta el ataque con el exrojiblanco, José Juan Macías. Universidad Nacional se encuentra por ahora en puestos de Play-In al ser séptima con 13 unidades. Ciudad Universitaria es siempre una aduana difícil, mas en la fecha pasada, el Rebaño logró vencer de visita por la mínima de Luis Rey.

Alan Mozo | Manuel Velasquez/GettyImages

Chivas vs Mazatlán

Estadio Akron

Sábado, 18 de octubre

Jornada 13, Liga MX

19:07 horas

Tras la Fecha FIFA de octubre, viene uno más con complicaciones en este semestre, siendo uno de los clubes que menos se reforzó, salvo el ataque con los brasileños Fabio Gomes y Dudu Teodora. Los del uruguayo Robert Dante Siboldi también se encuentran peleando en los puestos más bajos al ser quinceavos con siete puntos. Las últimas tres visitas de los Cañoneros a La Fortaleza han arrojado dos triunfos y una victoria.

Teun Wilke y Lucas Merolla | Sergio Mejia/GettyImages

Querétaro vs Chivas

Estadio Corregidora

Miércoles, 22 de octubre

Jornada 14, Liga MX

19:00 horas

Apenas este fin de semana, Gallos Blancos logró su segundo triunfo del semestre al pegarle 0-2 a Pachuca, algo que le alcanzó para llegar apenas al penúltimo lugar de la clasificación con siete putos. A eso hay que sumarle que apenas hace una semana llegaron los últimos refuerzos de los queretanos, reforzando su mediocampo y ataque, los que podrían darle mayor solidez al esquema del técnico Benjamín Mora. En las últimas tres visitas de los negriazules, el Guadalajara ha sacado dos empates y una victoria.

Luis Rey | Jam Media/GettyImages

Chivas vs Atlas

Estadio Akron

Sábado, 25 de octubre

Jornada 15, Liga MX

21:07 horas

Llega el Clásico Tapatío, que seguramente servirá para ver si alguno de los dos arriba al Play-In o se acercan a una temprana eliminación. Pese al arribo del argentino Diego Cocca para vivir una nueva etapa en el banquillo de los Rojinegros, poco ha podido hacer, marchando en el antepenúltimo peldaño con siete puntos. El último Clásico Tapatío acabó 1-1 en el Estadio Jalisco y anteriormente los Zorros vencieron de visita 1-2 y 2-3.