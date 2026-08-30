El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras empatar 1-1 contra Pachuca

Chivas se quedó cerca de sumar una nueva victoria en el Apertura 2026, sin embargo, al final acabó por dividir unidades con el Pachuca en el Estadio Hidalgo.



El Guadalajara se adelantó muy temprano en el marcador, ya que a los tres minutos Hugo Camberos hizo una gran acción por izquierda para lanzar una diagonal que cerró Roberto Alvarado.



No obstante, los Tuzos encontraron la igualada en el segundo lapso gracias a un polémico penal, después que Miguel Gómez contactara al argentino Nicolás Vallejo. El encargado de cobrar fue el venezolano Salomón Rondón y aunque el arquero Raúl Rangel adivinó hacia donde iba el disparo, la potencia que le puso el delantero evitó que pudiera atajarlo.



Con este empate, el Rebaño Sagrado suma once unidades y por ahora se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación.



Aquí está el calendario de los próximos encuentros del club tapatío:

Termina el partido en Pachuca.



Con gol de 'Piojo', dividimos unidades y regresamos a casa con 1 punto. pic.twitter.com/q3EJJ9cBev — CHIVAS (@Chivas) August 30, 2026

San Luis vs Chivas

Sábado, 5 de septiembre

Estadio Libertad Financiera

Jornada 7, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Luis Najera, Miguel García | Jam Media/GettyImages

De nueva cuenta los tapatíos salen de viaje. En el historial entre ambos equipos, el Guadalajara comanda, pero no por mucho porque están casi parejos con ocho éxitos rojiblancos, por seis empates y seis celebraciones tuneras. Los Colchoneros Aztecas no han jugado está jornada porque cierran la Jornada 6 visitando a Monterrey, teniendo urgencia de ganar, pues están en el antepenúltimo sitio de la clasificación con apenas tres unidades gracias a tres empates.

Chivas vs Pumas

Domingo, 13 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 8, Liga MX

Horario: 17:07 h (EEUU ET), 18:07 h (México)

Pablo Bennevendo | Francisco Vega/GettyImages

Un clásico, no clásico. Universitarios y rojiblancos tienen una rivalidad especial que surgió hace muchos años. La UNAM perdió en la presente jornada al ser doblegada 2-0 por Tijuana en la frontera. El club auriazul acaba de repatriar una vez más a César ‘Chino’ Huerta y se reencontrará con la afición rojiblanca, la cual lo abuchea cada que lo ve. El último choque entre los dos acabó 2-2 en el Estadio Akron, con un doblete de Armando 'Hormiga' González.

América vs Chivas

Sábado, 19 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 9, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Ícaro Da Conceicao | Manuel Velasquez/GettyImages

El Clásico de Clásicos se llevará a cabo en el mes patrio. Al técnico argentino Gabriel Milito y compañía les toca hacer acto de presencia en El Coloso de Santa Úrsula, lo que podría representar una ventaja para los azulcremas, sin embargo, los rojiblancos saben muy bien como llenar el inmueble y hacerse sentir. El Más Odiado se mantiene como el puntero de la tabla sin tener alguna derrota en su camino, al contrario, tiene cinco triunfos y un empate. La última vez que el Campeonísimo visitó a las Águilas logró imponerse 1-2 a través del Piojo y La Hormiga.

Chivas vs Querétaro

Sábado, 26 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 10, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Santiago Homenchenko | Simon Barber/GettyImages

El Rebaño regresa a La Fortaleza para recibir a Gallos Blancos, que tuvo una jornada destacada este sábado a propinarle una derrota 1-3 al Atlas en el Estadio Jalisco, con doblete del uruguayo Santiago Homenchenko. Contra toda sorpresa, los queretanos están en el sexto peldaño con diez unidades. Ya mostraron que de visita tienen argumentos, así que podrían complicar al Guadalajara.

Atlas vs Chivas

Sábado, 10 de octubre

Estadio Jalisco

Jornada 11, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Manuel Capasso | Simon Barber/GettyImages

El Clásico Tapatío se celebra en el Coloso de la Calzada Independencia, que mucho tiempo fue el hogar de los rojiblancos, aunque sigue pareciendo que lo es porque lo llenan cada que se lleva a cabo este compromiso. Los Rojinegros tienen un buen proyecto debido a sus nuevos dueños, aunque ya se vio que no son invencibles porque ya tienen dos descalabros en seis jornadas.