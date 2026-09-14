El calendario de los siguientes 5 partidos de Chivas tras vencer 3-0 a los Pumas

Chivas sumó su segunda victoria al hilo luego de golear 3-0 a Pumas en el Estadio Akron con un doblete de Santiago Sandoval y una diana de Bryan 'Cotorro' González, con este último volviendo a los terrenos de juego tras haber estado lesionado desde la Jornada 3.



Gracias a este triunfo, el Guadalajara se ha hecho con la cima de la Liga MX al llegar a 17 unidades, superando al Toluca y al América, que tienen 16, aunque se debe aclarar que los dos equipos tienen un partido menos debido a que se reprogramaron a causa de la Leagues Cup.



Aquí está el calendario de los siguientes duelos del Rebaño Sagrado:

🐐🔥¡CHIVAS GOLEA A PUMAS Y ES LÍDER! 🇫🇷



Los rojiblancos se impusieron 3-0 con golazos de Santi Sandoval y Bryan González 🤯



Recital de los dirigidos por Gabriel Milito ante unos Pumas que no metieron ni las manos 😮‍💨 pic.twitter.com/VQNsOJdUaU — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) September 14, 2026

América vs Chivas

Sábado, 19 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 9, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Miguel Borja y Brian Rodríguez | Manuel Velasquez/GettyImages

El Clásico de Clásicos se vivirá en el Coloso de Santa Úrsula. Finalmente, después de ocho jornadas, El Más Odiado perdió el invicto y la cima de la clasificación porque Cruz Azul lo superó 4-3 en el Clásico Joven, un duro golpe para el técnico uruguayo Guillermo Almada. Muchos decían que el Ave no había perdido porque su calendario en el arranque era muy accesible, así que ahora viene la verdadera prueba de fuego. La última vez que el Campeonísimo visitó el Nido se impuso 1-2 a través de Roberto Alvarado y Armando 'Hormiga' González.

Chivas vs Querétaro

Sábado, 26 de septiembre

Estadio Akron

Jornada 10, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Diego Reyes | Francisco Vega/GettyImages

El Rebaño regresa a La Fortaleza para recibir a Gallos Blancos, quienes esta jornada le pegaron a Xolos por la mínima en la frontera. Los queretanos han hecho un torneo aceptable gracias a la continuidad brindada al chileno Esteban González, pues aparecen en el quinto peldaño con 13 unidades. Ya mostraron que de visita tienen argumentos, así que podrían complicar al Guadalajara. El semestre pasado, Guadalajara ganó 2-1 en casa tras los tantos de La Hormiga y El Piojo.

Atlas vs Chivas

Sábado, 10 de octubre

Estadio Jalisco

Jornada 11, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Florian Monzón | Agustin Cuevas/GettyImages

El Clásico Tapatío se celebrará en el Coloso de la Calzada Independencia. Los Rojinegros tienen un buen proyecto debido a sus nuevos dueños, apareciendo en el octavo escalón con 13 unidades. Sin embargo, no son imparables, ya que acaban de ser goleados 5-2 por el Toluca. El semestre pasado se jugó dicho en el citado inmueble y El Rebaño Sagrado se llevó los tres puntos al vencer 1-2 tras las dianas de La Hormiga y Ángel Sepúlveda.

Chivas vs Tigres

Sábado, 17 de octubre

Estadio Akron

Jornada 12, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Nahuel Guzmán | Azael Rodriguez/GettyImages

La Fortaleza servirá de sede para recibir a los felinos, los cuales están lejos del nivel acostumbrado porque apenas ha logrado una victoria tras ocho jornadas, consiguiendo cuatro empates y tres derrotas. Apenas este fin de semana, los universitarios sacaron la igualada sin anotaciones contra Monterrey en el Clásico Regio, lo que dejó un grato sabor de boca en Víctor Manuel Vucetich. Los dos chocaron en los cuartos de final del Clausura 2026, con los tapatíos avanzando al dejar 3-3 el global y avanzar por su mejor posición en la tabla, gracias a un doblete del Negrito Sandoval.

Chivas vs Necaxa

Martes, 20 de octubre

Estadio Akron

Jornada 13, Liga MX

Horario: 17:07 h (EEUU ET), 18:07 h (México)

Juan Torres | Leopoldo Smith/GettyImages

Los Rayos están hechos un desastre, tanto que este mismo fin de semana decidieron darle las gracias al técnico uruguayo Martín Varini, luego de perder frente al Puebla en Aguascalientes por la mínima. El charrúa deja a los hidrocálidos en la treceava posición de la clasificación con solamente dos juegos ganados, por dos empates y cuatro tropiezos. El nuevo sucesor para dirigir es el peruano Juan Reynoso. Apenas el semestre pasado, los dos igualaron sin tantos en el Estadio Victoria.