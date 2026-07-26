El calendario de los siguientes 5 partidos de Cruz Azul tras imponerse 1-3 al Toluca en el Campeón de Campeones

Cruz Azul sumó un nuevo trofeo a sus filas al haberse hecho con el Campeón de Campeones 2025-2026 tras imponerse 1-3 al Toluca en el Dignity Health Sports Park de California, gracias a un doblete del argentino José Paradela y una diana de Carlos Rodríguez, sin dejar de lado que los dos tuvieron una asistencia.



De este modo, el técnico Joel Huiqui sigue en plan grande, ya que sigue sin conocer la derrota desde que tomó el mando de La Máquina, cosechando ocho victorias y dos empates.



Tras este logro, el cuadro cementero todavía tiene un partido más del Apertura 2026, de la Liga MX, para después darle paso a la Leagues Cup contra la MLS.



Aquí está el calendario de sus siguientes cinco partidos:

SE TERMINA EL ENCUENTROOOOOOOOOOO.



SOMOS CAMPEONEEEEEEEEES.



UN TROFEO MÁS A NUESTRAS VITRINAS. pic.twitter.com/8E6hFkmGBF — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 26, 2026

Cruz Azul vs Atlante

Sábado, 1 de agosto

Estadio Banorte Azteca

Jornada 3, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Eugenio Pizzuto | YURI CORTEZ/GettyImages

Después de doce años tras su descenso, los Potros de Hierro están de vuelta en el máximo circuito de la mano de Miguel Herrera, compartiendo inmueble tanto con los cementeros como con el América. La última vez que se enfrentaron ocurrió el 9 de febrero del 2014 cuando los azulgranas fungían como locales en el Estadio Quintana Roo de Cancún, recibiendo una goleada 1-4, siendo Ángel Sepúlveda el anotador atlantista, mientras por la visita hubo un doblete de Marco Fabián.

Cruz Azul vs Philadelphia Union

Jueves, 6 de agosto

Subaru Park

Jornada 1, Leagues Cup

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Philadelphia Union | Mitchell Leff/GettyImages

La Máquina inicia su participación en el campeonato binacional contra el conjunto de Pensilvania. Estos dos ya tienen una historia, la cual sucedió el domingo 4 de agosto del 2024, precisamente en este mismo torneo. Ambos compartieron el Grupo 4 del Este igualando 1-1 con un tanto del argentino Carlos Rotondi, pero los celestes sumaron de a dos puntos al llevarse los penales por 3-5.

Cruz Azul vs New York City FC

Domingo, 9 de agosto

Sports Illustrated Stadium

Jornada 2, Leagues Cup

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

New York City FC | Adam Hunger/GettyImages

La siguiente parada de los cementeros es en Nueva Jersey para visitar a los Pigeons, un equipo con el que nunca se han cruzado. El NYCFC no será un rival sencillo porque dentro de la Conferencia Este se ubica en la quinta posición con 25 unidades, luego de siete triunfos, cuatro empates y seis caídas.

Cruz Azul vs Chicago Fire

Jueves, 13 de agosto

SeatGeek Stadium

Jornada 3, Leagues Cup

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Robert Lewandowski | Adam Hunger/GettyImages

La Fase de Liga llega a su fin cuando el conjunto de Joel Huiqui se mida a La Máquina Roja, otro club que está haciendo bien las cosas en su liga local porque es cuarta de la Conferencia Este con 26 unidades. Del mismo modo, hay un antecedente, en la Leagues Cup del 2019, los de La Noria se impusieron 0-2 con dianas de Roberto Alvarado y Elías Hernández para llevarse los cuartos de final. El delantero polaco Robert Lewandowski es la nueva estrella del club rojo.

Xolos vs Cruz Azul

Domingo, 16 de agosto

Estadio Caliente

Jornada 4, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Sebastian Abreu, Diego Abreu, Gilberto Mora, Gilberto Mora Olayo | Francisco Vega/GettyImages

Sin saber todavía si el actual campeón del fútbol mexicano estará en la siguiente fase del campeonato binacional frente a la MLS, ya tiene en su agenda el enfrentamiento contra los Canes Aztecas en la Perrera Más Grande de México. El historial entre los dos clubes está parejo, ya que en los últimos cinco duelos se han visto dos triunfos por bando y un empate.