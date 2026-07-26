El calendario de los siguientes 5 partidos de Cruz Azul tras imponerse 1-3 al Toluca en el Campeón de Campeones
Cruz Azul sumó un nuevo trofeo a sus filas al haberse hecho con el Campeón de Campeones 2025-2026 tras imponerse 1-3 al Toluca en el Dignity Health Sports Park de California, gracias a un doblete del argentino José Paradela y una diana de Carlos Rodríguez, sin dejar de lado que los dos tuvieron una asistencia.
De este modo, el técnico Joel Huiqui sigue en plan grande, ya que sigue sin conocer la derrota desde que tomó el mando de La Máquina, cosechando ocho victorias y dos empates.
Tras este logro, el cuadro cementero todavía tiene un partido más del Apertura 2026, de la Liga MX, para después darle paso a la Leagues Cup contra la MLS.
Aquí está el calendario de sus siguientes cinco partidos:
Cruz Azul vs Atlante
Sábado, 1 de agosto
Estadio Banorte Azteca
Jornada 3, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Después de doce años tras su descenso, los Potros de Hierro están de vuelta en el máximo circuito de la mano de Miguel Herrera, compartiendo inmueble tanto con los cementeros como con el América. La última vez que se enfrentaron ocurrió el 9 de febrero del 2014 cuando los azulgranas fungían como locales en el Estadio Quintana Roo de Cancún, recibiendo una goleada 1-4, siendo Ángel Sepúlveda el anotador atlantista, mientras por la visita hubo un doblete de Marco Fabián.
Cruz Azul vs Philadelphia Union
Jueves, 6 de agosto
Subaru Park
Jornada 1, Leagues Cup
Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)
La Máquina inicia su participación en el campeonato binacional contra el conjunto de Pensilvania. Estos dos ya tienen una historia, la cual sucedió el domingo 4 de agosto del 2024, precisamente en este mismo torneo. Ambos compartieron el Grupo 4 del Este igualando 1-1 con un tanto del argentino Carlos Rotondi, pero los celestes sumaron de a dos puntos al llevarse los penales por 3-5.
Cruz Azul vs New York City FC
Domingo, 9 de agosto
Sports Illustrated Stadium
Jornada 2, Leagues Cup
Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)
La siguiente parada de los cementeros es en Nueva Jersey para visitar a los Pigeons, un equipo con el que nunca se han cruzado. El NYCFC no será un rival sencillo porque dentro de la Conferencia Este se ubica en la quinta posición con 25 unidades, luego de siete triunfos, cuatro empates y seis caídas.
Cruz Azul vs Chicago Fire
Jueves, 13 de agosto
SeatGeek Stadium
Jornada 3, Leagues Cup
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
La Fase de Liga llega a su fin cuando el conjunto de Joel Huiqui se mida a La Máquina Roja, otro club que está haciendo bien las cosas en su liga local porque es cuarta de la Conferencia Este con 26 unidades. Del mismo modo, hay un antecedente, en la Leagues Cup del 2019, los de La Noria se impusieron 0-2 con dianas de Roberto Alvarado y Elías Hernández para llevarse los cuartos de final. El delantero polaco Robert Lewandowski es la nueva estrella del club rojo.
Xolos vs Cruz Azul
Domingo, 16 de agosto
Estadio Caliente
Jornada 4, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Sin saber todavía si el actual campeón del fútbol mexicano estará en la siguiente fase del campeonato binacional frente a la MLS, ya tiene en su agenda el enfrentamiento contra los Canes Aztecas en la Perrera Más Grande de México. El historial entre los dos clubes está parejo, ya que en los últimos cinco duelos se han visto dos triunfos por bando y un empate.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.