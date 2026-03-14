El calendario de los siguientes 5 partidos de Rayados tras empatar 2-2 ante Juárez

La noche del viernes 13 de marzo del 2026, en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a los Bravos de Ciudad Juárez, para el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Clausura 2026.

El conjunto regiomontano se fue al descanso con una ventaja de 2-0. Uroš Đurđević abrió el marcador antes del minuto dos y Jesús: el 'Tecatito' Corona amplió la ventaja en la agonía de la primera mitad.

Sin embargo, en el segundo tiempo, la expulsión de Víctor Guzmán por doble tarjeta de amonestación facilitó las cosas para que Juárez FC lograra rescatar el empate, por conducto de Jairo Torres y Óscar Estupiñán. 'Mochis' Cárdenas fue el gran héroe de la noche, salvando a los visitantes en más de una ocasión.

El calendario de los siguientes partidos de Rayados

Cruz Azul vs Rayados

Estadio Cuauhtémoc

Martes, 17 de marzo

22 h (EEUU ET), 21 h (México)

Octavos de final Vuelta, Concachampions

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La búsqueda por el boleto a los cuartos de final del torneo de la CONCACAF será en el campo poblano. Monterrey tendrá que salir muy concentrado para poder cumplir con su objetivo, poniendo especial cuidado en el mediocampo celeste conformado por los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino.

Rayados vs Chivas

Estadio BBVA

Sábado, 21 de marzo

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 12, Liga MX

Armando González y Stefan Medina | Simon Barber/GettyImages

La Pandilla recibe al equipo que causó sensación al arranque del semestre con sus siete victorias al hilo. Y aunque después hubo dos descalabros, el Rebaño ya volvió al camino del triunfo, desplegando un buen fútbol. Su último enfrentamiento ocurrió en el Estadio Akron y los de casa pegaron 4-2.

Rayados vs San Luis

Estadio BBVA

Sábado, 4 de abril

18 h (EEUU ET), 17 h (México)

Jornada 13, Liga MX

Ángel Correa y Sebastien Salles-Lamonge | Jam Media/GettyImages

Un partido más en casa. Los Colchoneros mexicanos no acaban de carburar, con el proyecto del español Guillermo Abascal dejando más dudas que nada porque en su segundo torneo no ha tenido un gran cambio. No obstante, los Tuneros cuentan con el actual campeón de goleo, el ítalo-brasileño Joao Pedro, quien comanda la taba de romperredes del C2026.

Atlas vs Rayados

Estadio Jalisco

Sábado, 11 de abril

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 14, Liga MX

Atlas v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la fecha número tres por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 3-1, en favor del conjunto albiazul. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio BBVA.

Rayados vs Pachuca﻿

Estadio BBVA

Sábado, 18 de abril

20 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jornada 15, Liga MX

Pachuca v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la fecha número uno por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 1-0, en favor del conjunto hidalguense, que jugó como local en aquella ocasión.

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