El calendario de Monterrey para el Clausura 2026: fechas, partidos claves y más

Con el campeonato obtenido por el Toluca en el Apertura 2025, ha dado inicio la cuenta regresiva para el próximo Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, donde los Diablos Rojos buscarán emular lo hecho por el América al apuntar al tricampeonato en torneos cortos, aunque el resto de los clubes buscarán evitarlo a toda costa.

Qué 2025 para el Toluca: Bicampeones, Campeón de Campeones, Campeones Cup, líderes de ambos torneos, Paulinho: bicampeón de goleo… 👹🔥 pic.twitter.com/SLxNK6nAP6 — AS México (@ASMexico) December 16, 2025

Rayados de Monterrey se quedó en la orilla este último semestre al ser echados en las semifinales por el Toluca, gracias a su posición en la tabla. Tras el fracaso, el técnico español Domènec Torrent decidió hacerse a un lado poniendo su renuncia sobre la mesa, pero no fue aceptada por el presidente deportivo, José Antonio ‘Tato’ Noriega, que respalda totalmente su proyecto.



Hasta ahora no ha habido altas ni bajas oficiales por parte de La Pandilla, pero se sabe que el extremo colombiano Johan Rojas regresa tras acabar su préstamo con el Necaxa, aunque ya hay interesados en sus servicios desde su país. Asimismo, se menciona la posible partida del defensa Víctor Guzmán por diferencias con el estratega, además del ya conocido adiós del defensa español Sergio Ramos, que no renovó su vínculo. A ellos se sumarían el juvenil César Garza y el defensa Tony Leone, que ya estarían cerrados para reforzar a los Pumas.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el… pic.twitter.com/NeipMyACBZ — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2025

Ahora bien, este lunes la Liga MX dio a conocer este lunes el calendario oficial para el Clausura 2026, que dará inicio el viernes 6 de enero y culminará el domingo 24 de mayo del 2026. El equipo regio arrancará su andar el sábado 10 de enero contra el vigente campeón Toluca en el Estadio BBVA, una especie de revancha por lo ocurrido en la antesala de la final.



El primer cotejo de visita de Rayados será el martes 13 de enero ante Necaxa en el Estadio Victoria, mientras en la Fecha 5 chocará contra las Águilas del América en El Gigante de Acero, el sábado 7 de febrero. Otro duelo atractivo se dará el domingo 22 de febrero frente a los Pumas en el Olímpico Universitario. Una semana después, el sábado 28 de febrero, le hará los honores al Cruz Azul.

💛💙🆚🔵⚪ La fecha en que la ciudad se paraliza pic.twitter.com/RQ8AOuyWnQ — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) December 15, 2025

La fecha que todo aficionado regio debe apuntar es el sábado 7 de marzo, ya que se vivirá el Clásico Regio ante los Tigres, en el Volcán Universitario, dentro de la actividad de la Jornada 10. El sábado 21 de marzo, el Estadio BBVA será testigo del enfrentamiento contra las Chivas. Con respecto al Pachuca, será su rival en la Jornada 15, el sábado 18 de abril en la Sultana del Norte. Ya el domingo 26 de abril, Monterrey jugará ante Santos Laguna en el TSM Corona.



Para este nuevo torneo, habrá dos Fechas FIFA, del 22 al 25 de enero y del 23 al 31 de marzo, aparte se debe recordar que el Play-In fue eliminado y sólo entrarán los ocho primeros de la tabla a la Liguilla, tal como antes. Los cuartos de final se realizarán el miércoles 2 y jueves 3 de mayo, para la Ida, y el sábado 9 y domingo 10, para la Vuelta. Las semifinales están pactadas para el miércoles 13 y jueves 14 de mayo, la Ida, y el sábado 16 y domingo 17, la Vuelta. Por último, la gran final de Ida será el jueves 21 de mayo y la de Vuelta será el domingo 24.

¡Vamos juntos el Monterrey y su gente!🗣️🔥 pic.twitter.com/1s8TQT24ML — Rayados (@Rayados) December 15, 2025

