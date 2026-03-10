El camino de cada club hacia la final de la Champions League del más fácil al más difícil - rankeados

El sorteo de los octavos de final definió no solo los cruces inmediatos, sino también el recorrido potencial hasta la final de la Champions League 2025-26. Y el resultado dejó una particularidad evidente: el bracket quedó desbalanceado.

Un lado del cuadro reúne a varios de los grandes candidatos al título, como el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Munich, el Liverpool, el PSG y el Chelsea, lo que garantiza duelos intensos desde fases tempranas. En el otro sector, en cambio, aparecen equipos con menos cartel europeo o con recorridos aparentemente más accesibles.

Esto generó un ranking informal sobre qué clubes tienen el camino más sencillo y cuáles enfrentan el trayecto más complicado hacia el partido decisivo.

16. Arsenal

BRITAIN-LONDON-FOOTBALL-UEFA CHAMPIONS LEAGUE-ARSENAL VS KAIRAT ALMATY | Xinhua News Agency/GettyImages

Según el análisis del cuadro, Arsenal es el equipo con el camino más accesible hacia la final. El conjunto londinense terminó primero en la fase de liga y fue ubicado en el denominado “Blue Path”, considerado el lado más favorable del torneo.



Su primer rival será el Bayer Leverkusen en octavos de final. Si logra avanzar, en cuartos podría enfrentar al Bodø/Glimt o al Sporting CP, dos de las sorpresas del torneo.



El mayor desafío llegaría recién en semifinales, donde podrían aparecer rivales de mayor peso como el Barcelona, el Atlético Madrid, el Newcastle o el Tottenham.

Round Potencial oponente Octavos de final Leverkusen Cuartos de final Bodø/Glimt, Sporting Semifinal Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham Final PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern

15. Sporting CP

SC Braga v Sporting CP - Primeira Liga | Diogo Cardoso/GettyImages

El Sporting evitó un duelo con el Real Madrid en octavos y terminó enfrentándose con el Bodø/Glimt, otro de los equipos sorpresa del torneo.



Si supera esa serie, lo más probable es que se mida con el Arsenal en cuartos de final, una instancia que ya representaría un gran logro para el club portugués.

Round Potencial oponente Octavos de final Bodø/Glimt Cuartos de final Leverkusen, Arsenal Semifinal Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham Final PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern

14. Bodø/Glimt

FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off | Image Photo Agency/GettyImages

El conjunto noruego ya sorprendió durante la competición tras derrotar al Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter (en dos ocasiones) para alcanzar los octavos de final.



Su cruce con el Sporting le abre la puerta a una posible clasificación a cuartos, donde podría enfrentarse al Arsenal o el Bayer Leverkusen.

Round Potencial oponente Octavos de final Sporting Cuartos de final Leverkusen, Arsenal Semifinal Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham Final PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern

13. Barcelona

Barcelona Training and Press Conference - St. James' Park - Monday March 9th | Owen Humphreys - PA Images/GettyImages

El Barcelona evitó uno de los peores escenarios posibles al no tener que enfrentar al PSG en octavos y quedar ubicado en el lado más accesible del cuadro.



Su rival será el Newcastle, a quien ya derrotó durante la temporada. En caso de avanzar, podría cruzarse con el Atlético de Madrid o el Tottenham.

Round Potencial oponente Octavos de final Newcastle Cuartos de final Atlético, Tottenham Semifinal Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal Final PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern

12. Atlético Madrid

Atletico De Madrid Training Session And Press Conference - Uefa Champions League 2025/26 | Europa Press Sports/GettyImages

El Atlético de Madrid fue uno de los equipos que recibió un cruce aparentemente favorable en octavos. Su rival será el Tottenham, que atraviesa una campaña irregular.



En cuartos podría medirse con el Newcastle o el Barcelona, mientras que una hipotética semifinal podría enfrentarlo al Arsenal.

Round Potencial oponente Octavos de final Tottenham Cuartos de final Newcastle, Barcelona Semifinal Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal Final PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern

11. Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur Training - Monday March 9th | John Walton - PA Images/GettyImages

El Tottenham llega a esta instancia con dudas por su irregular rendimiento en la temporada. Incluso si logra superar al Atlético en octavos, luego tendría que enfrentar al Barcelona o al Newcastle en cuartos.

Round Potencial oponente Octavos de final Atlético Cuartos de final Newcastle, Barcelona Semifinal Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal Final PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern

10. Newcastle United

Leicester City U21 v Newcastle United U21: Premier League 2 | Newcastle United/GettyImages

El Newcastle tendrá uno de los cruces más exigentes de los octavos de final frente al Barcelona. Si consigue superarlo, el panorama podría abrirse con duelos ante el Tottenham o el Atlético.



Sin embargo, incluso en el mejor escenario, el Newcastle tendría que mantener un nivel muy alto durante toda la fase eliminatoria. La falta de experiencia reciente en instancias avanzadas de Champions también podría jugar un papel importante en su recorrido.

Round Potencial oponente Octavos de final Barcelona Cuartos de final Atlético, Tottenham Semifinal Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal Final PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern

9. Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of | Jörg Schüler/GettyImages

El Leverkusen no parte como favorito en su serie contra el Arsenal y necesitará una gran actuación para mantenerse con vida en la eliminatoria.



En caso de lograr un resultado histórico frente al conjunto londinense, el camino podría ofrecer una oportunidad interesante. En cuartos de final enfrentaría al Bodø/Glimt o al Sporting CP, dos rivales que, al menos en teoría, presentan un desafío menor que el de los Gunners.

Round Potencial oponente Octavos de final Arsenal Cuartos de final Bodø/Glimt, Sporting Semifinal Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham Final PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern

8. Liverpool

Liverpool Training - Monday March 9th | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

El Liverpool evitó enfrentar al Atlético en octavos y tendrá como rival al Galatasaray. Sin embargo, el precio de esa “ventaja” es haber quedado en el lado más exigente del cuadro.



El verdadero desafío para los Reds aparece a partir de los cuartos de final. Si superan la primera ronda eliminatoria, lo más probable es que deban medirse con PSG o Chelsea, dos equipos con planteles repletos de figuras.



Además, una eventual semifinal podría enfrentarlos con gigantes como el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Múnich o la Atalanta. Es decir, aunque el primer paso parece favorable, el recorrido posterior es uno de los más exigentes de toda la competición.

Round Potencial oponente Octavos de final Galatasaray Cuartos de final PSG, Chelsea Semifinal Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern Final Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal

7. Bayern Munich

FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 | S. Mellar/GettyImages

El Bayern enfrentará a la Atalanta en octavos, pero el camino se complica rápidamente: en cuartos podría encontrarse con el Real Madrid o el Manchester City.



Si logra superar ese obstáculo, el Bayern todavía tendría que atravesar otra serie de altísimo nivel en semifinales contra el PSG, el Chelsea, el Liverpool o el Galatasaray.

Round Potencial oponente Octavos de final Atalanta Cuartos de final Real Madrid, Man City Semifinal PSG, Chelsea, Galatasaray or Liverpool Final Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal

6. Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round | Eurasia Sport Images/GettyImages

El PSG protagonizará uno de los duelos más atractivos de octavos frente a al Chelsea, una reedición de la final del Mundial de Clubes del verano pasado.



Si avanza, el PSG podría encontrarse con el Liverpool o el Galatasaray en cuartos, antes de enfrentar a otro gigante europeo en semifinales. El camino hacia la final, por lo tanto, exige superar varias eliminatorias de máxima exigencia.

Round Potencial oponente Octavos de final Chelsea Cuartos de final Galatasaray, Liverpool Semifinal Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern Final Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal

5. Chelsea

Chelsea Training - Cobham Training Ground - Tuesday March 10th | Ben Whitley - PA Images/GettyImages

El camino del Chelsea es idéntico al del PSG después de los octavos. Sin embargo, primero deberá superar al equipo parisino.



Si logra superar al conjunto parisino, el Chelsea podría cruzarse con el Liverpool en cuartos de final, un rival al que ya derrotó esta temporada en la Premier League. Sin embargo, el camino seguiría siendo extremadamente exigente con posibles duelos ante el Real Madrid, el Manchester City o el Bayern Munich en las rondas siguientes.

Round Potencial oponente Octavos de final PSG Cuartos de final Galatasaray, Liverpool Semifinal Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern Final Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal

4. Manchester City

Manchester City Training - City Football Academy - Tuesday March 10th | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

Por otra temporada consecutiva, el Manchester City y el Real Madrid se enfrentarán en las fases eliminatorias de la Champions.



Si supera al Madrid, en cuartos podría enfrentarse con al Bayern Munich o al Atalanta. Luego, en semifinales, aparecerían otros candidatos fuertes como el PSG, el Chelsea, el Liverpool o el Galatasaray. Es un recorrido lleno de rivales de primer nivel.

Round Potencial oponente Octavos de final Real Madrid Cuartos de final Atalanta, Bayern Semifinal PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool Final Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal

3. Real Madrid

Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 | Antonio Villalba/GettyImages

Aunque no parte como favorito en el duelo ante el Manchester City, el historial del Madrid en la Champions siempre lo convierte en un rival peligroso.



Incluso si logra superar ese cruce, el Madrid tendría que enfrentar al Bayern Múnich o a la Atalanta en cuartos y luego a otro gigante en semifinales. En otras palabras, para llegar a la final deberá superar a varios de los mejores equipos del continente.

Round Potencial oponente Octavos de final Manchester City Cuartos de final Atalanta, Bayern Semifinal PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool Final Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal

2. Galatasaray

Ahead of Galatasaray v Liverpool - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

El Galatasaray tendrá una eliminatoria muy exigente frente al Liverpool, especialmente con la vuelta en Anfield.



Incluso si logra avanzar, el camino no se simplifica. En cuartos de final podría enfrentar al PSG o al Chelsea, y posteriormente a otros gigantes como el Real Madrid, el Manchester City o el Bayern Munich en semifinales.

Round Potencial oponente Octavos de final Liverpool Cuartos de final PSG, Chelsea Semifinal Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern Final Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal

1. Atalanta

Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El equipo italiano aparece como el que tiene el camino más complicado hacia la final. Primero deberá enfrentar al Bayern Munich y, si logra avanzar, luego podría cruzarse con el Real Madrid o el Manchester City.

Round Potencial oponente Octavos de final Bayern Munich Cuartos de final Real Madrid, Man City Semifinal PSG, Chelsea, Galatasaray or Liverpool Final Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal

Con el camino ya trazado hasta la final, la Champions League entra en su etapa decisiva. Algunos equipos parecen haber recibido un empujón de la fortuna en el sorteo, mientras que otros deberán superar un recorrido plagado de gigantes europeos si quieren levantar el trofeo.

