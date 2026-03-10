El camino de cada club hacia la final de la Champions League del más fácil al más difícil - rankeados
El sorteo de los octavos de final definió no solo los cruces inmediatos, sino también el recorrido potencial hasta la final de la Champions League 2025-26. Y el resultado dejó una particularidad evidente: el bracket quedó desbalanceado.
Un lado del cuadro reúne a varios de los grandes candidatos al título, como el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Munich, el Liverpool, el PSG y el Chelsea, lo que garantiza duelos intensos desde fases tempranas. En el otro sector, en cambio, aparecen equipos con menos cartel europeo o con recorridos aparentemente más accesibles.
Esto generó un ranking informal sobre qué clubes tienen el camino más sencillo y cuáles enfrentan el trayecto más complicado hacia el partido decisivo.
16. Arsenal
Según el análisis del cuadro, Arsenal es el equipo con el camino más accesible hacia la final. El conjunto londinense terminó primero en la fase de liga y fue ubicado en el denominado “Blue Path”, considerado el lado más favorable del torneo.
Su primer rival será el Bayer Leverkusen en octavos de final. Si logra avanzar, en cuartos podría enfrentar al Bodø/Glimt o al Sporting CP, dos de las sorpresas del torneo.
El mayor desafío llegaría recién en semifinales, donde podrían aparecer rivales de mayor peso como el Barcelona, el Atlético Madrid, el Newcastle o el Tottenham.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Leverkusen
Cuartos de final
Bodø/Glimt, Sporting
Semifinal
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham
Final
PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
15. Sporting CP
El Sporting evitó un duelo con el Real Madrid en octavos y terminó enfrentándose con el Bodø/Glimt, otro de los equipos sorpresa del torneo.
Si supera esa serie, lo más probable es que se mida con el Arsenal en cuartos de final, una instancia que ya representaría un gran logro para el club portugués.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Bodø/Glimt
Cuartos de final
Leverkusen, Arsenal
Semifinal
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham
Final
PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
14. Bodø/Glimt
El conjunto noruego ya sorprendió durante la competición tras derrotar al Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter (en dos ocasiones) para alcanzar los octavos de final.
Su cruce con el Sporting le abre la puerta a una posible clasificación a cuartos, donde podría enfrentarse al Arsenal o el Bayer Leverkusen.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Sporting
Cuartos de final
Leverkusen, Arsenal
Semifinal
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham
Final
PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
13. Barcelona
El Barcelona evitó uno de los peores escenarios posibles al no tener que enfrentar al PSG en octavos y quedar ubicado en el lado más accesible del cuadro.
Su rival será el Newcastle, a quien ya derrotó durante la temporada. En caso de avanzar, podría cruzarse con el Atlético de Madrid o el Tottenham.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Newcastle
Cuartos de final
Atlético, Tottenham
Semifinal
Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
Final
PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
12. Atlético Madrid
El Atlético de Madrid fue uno de los equipos que recibió un cruce aparentemente favorable en octavos. Su rival será el Tottenham, que atraviesa una campaña irregular.
En cuartos podría medirse con el Newcastle o el Barcelona, mientras que una hipotética semifinal podría enfrentarlo al Arsenal.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Tottenham
Cuartos de final
Newcastle, Barcelona
Semifinal
Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
Final
PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
11. Tottenham Hotspur
El Tottenham llega a esta instancia con dudas por su irregular rendimiento en la temporada. Incluso si logra superar al Atlético en octavos, luego tendría que enfrentar al Barcelona o al Newcastle en cuartos.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Atlético
Cuartos de final
Newcastle, Barcelona
Semifinal
Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
Final
PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
10. Newcastle United
El Newcastle tendrá uno de los cruces más exigentes de los octavos de final frente al Barcelona. Si consigue superarlo, el panorama podría abrirse con duelos ante el Tottenham o el Atlético.
Sin embargo, incluso en el mejor escenario, el Newcastle tendría que mantener un nivel muy alto durante toda la fase eliminatoria. La falta de experiencia reciente en instancias avanzadas de Champions también podría jugar un papel importante en su recorrido.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Barcelona
Cuartos de final
Atlético, Tottenham
Semifinal
Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
Final
PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
9. Bayer Leverkusen
El Leverkusen no parte como favorito en su serie contra el Arsenal y necesitará una gran actuación para mantenerse con vida en la eliminatoria.
En caso de lograr un resultado histórico frente al conjunto londinense, el camino podría ofrecer una oportunidad interesante. En cuartos de final enfrentaría al Bodø/Glimt o al Sporting CP, dos rivales que, al menos en teoría, presentan un desafío menor que el de los Gunners.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Arsenal
Cuartos de final
Bodø/Glimt, Sporting
Semifinal
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham
Final
PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
8. Liverpool
El Liverpool evitó enfrentar al Atlético en octavos y tendrá como rival al Galatasaray. Sin embargo, el precio de esa “ventaja” es haber quedado en el lado más exigente del cuadro.
El verdadero desafío para los Reds aparece a partir de los cuartos de final. Si superan la primera ronda eliminatoria, lo más probable es que deban medirse con PSG o Chelsea, dos equipos con planteles repletos de figuras.
Además, una eventual semifinal podría enfrentarlos con gigantes como el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Múnich o la Atalanta. Es decir, aunque el primer paso parece favorable, el recorrido posterior es uno de los más exigentes de toda la competición.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Galatasaray
Cuartos de final
PSG, Chelsea
Semifinal
Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
Final
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
7. Bayern Munich
El Bayern enfrentará a la Atalanta en octavos, pero el camino se complica rápidamente: en cuartos podría encontrarse con el Real Madrid o el Manchester City.
Si logra superar ese obstáculo, el Bayern todavía tendría que atravesar otra serie de altísimo nivel en semifinales contra el PSG, el Chelsea, el Liverpool o el Galatasaray.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Atalanta
Cuartos de final
Real Madrid, Man City
Semifinal
PSG, Chelsea, Galatasaray or Liverpool
Final
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
6. Paris Saint-Germain
El PSG protagonizará uno de los duelos más atractivos de octavos frente a al Chelsea, una reedición de la final del Mundial de Clubes del verano pasado.
Si avanza, el PSG podría encontrarse con el Liverpool o el Galatasaray en cuartos, antes de enfrentar a otro gigante europeo en semifinales. El camino hacia la final, por lo tanto, exige superar varias eliminatorias de máxima exigencia.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Chelsea
Cuartos de final
Galatasaray, Liverpool
Semifinal
Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
Final
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
5. Chelsea
El camino del Chelsea es idéntico al del PSG después de los octavos. Sin embargo, primero deberá superar al equipo parisino.
Si logra superar al conjunto parisino, el Chelsea podría cruzarse con el Liverpool en cuartos de final, un rival al que ya derrotó esta temporada en la Premier League. Sin embargo, el camino seguiría siendo extremadamente exigente con posibles duelos ante el Real Madrid, el Manchester City o el Bayern Munich en las rondas siguientes.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
PSG
Cuartos de final
Galatasaray, Liverpool
Semifinal
Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
Final
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
4. Manchester City
Por otra temporada consecutiva, el Manchester City y el Real Madrid se enfrentarán en las fases eliminatorias de la Champions.
Si supera al Madrid, en cuartos podría enfrentarse con al Bayern Munich o al Atalanta. Luego, en semifinales, aparecerían otros candidatos fuertes como el PSG, el Chelsea, el Liverpool o el Galatasaray. Es un recorrido lleno de rivales de primer nivel.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Real Madrid
Cuartos de final
Atalanta, Bayern
Semifinal
PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool
Final
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
3. Real Madrid
Aunque no parte como favorito en el duelo ante el Manchester City, el historial del Madrid en la Champions siempre lo convierte en un rival peligroso.
Incluso si logra superar ese cruce, el Madrid tendría que enfrentar al Bayern Múnich o a la Atalanta en cuartos y luego a otro gigante en semifinales. En otras palabras, para llegar a la final deberá superar a varios de los mejores equipos del continente.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Manchester City
Cuartos de final
Atalanta, Bayern
Semifinal
PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool
Final
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
2. Galatasaray
El Galatasaray tendrá una eliminatoria muy exigente frente al Liverpool, especialmente con la vuelta en Anfield.
Incluso si logra avanzar, el camino no se simplifica. En cuartos de final podría enfrentar al PSG o al Chelsea, y posteriormente a otros gigantes como el Real Madrid, el Manchester City o el Bayern Munich en semifinales.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Liverpool
Cuartos de final
PSG, Chelsea
Semifinal
Real Madrid, Man City, Atalanta, Bayern
Final
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
1. Atalanta
El equipo italiano aparece como el que tiene el camino más complicado hacia la final. Primero deberá enfrentar al Bayern Munich y, si logra avanzar, luego podría cruzarse con el Real Madrid o el Manchester City.
Round
Potencial oponente
Octavos de final
Bayern Munich
Cuartos de final
Real Madrid, Man City
Semifinal
PSG, Chelsea, Galatasaray or Liverpool
Final
Newcastle, Barcelona, Atlético, Tottenham, Bodø/Glimt, Sporting, Leverkusen, Arsenal
Con el camino ya trazado hasta la final, la Champions League entra en su etapa decisiva. Algunos equipos parecen haber recibido un empujón de la fortuna en el sorteo, mientras que otros deberán superar un recorrido plagado de gigantes europeos si quieren levantar el trofeo.
