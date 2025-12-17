El campeón de la Liga MX prepara su primer fichaje de invierno

Toluca no perdió tiempo tras levantar el título y ya se mueve con decisión en el mercado de invierno. Apenas 72 horas después de consagrarse bicampeón, la directiva escarlata activó gestiones para cerrar su primer refuerzo, enviando un mensaje claro: el proyecto deportivo no se detiene pese al éxito reciente.

El nombre elegido es Emiliano Gómez, delantero uruguayo de 24 años que actualmente milita en el Puebla. El atacante charrúa se ha convertido en prioridad para el cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed, quien dio luz verde a la operación al considerarlo un perfil ideal para potenciar la ofensiva rumbo al 2026.

Las negociaciones avanzan de forma positiva y en Toluca confían en cerrar la transferencia en cuestión de días. El movimiento rondaría los seis millones de dólares, cifra que el club mexiquense está dispuesto a invertir para asegurar a un futbolista en pleno crecimiento y con margen de revalorización deportiva.

Desde el entorno del jugador existe total disposición para concretar el traspaso. Emiliano Gómez ve con muy buenos ojos la posibilidad de llegar a un club protagonista, con aspiraciones constantes al título y presencia internacional. Para el uruguayo, el salto representa una mejora competitiva clave en su carrera.

Antonio Mohamed fue un factor determinante en la operación. El técnico argentino considera que Gómez encaja en su modelo de juego por movilidad, intensidad y capacidad para atacar espacios. Además, valora su edad y proyección, pensando no sólo en el corto plazo, sino en la continuidad del proyecto campeón.

La llegada del atacante también responde a una reconfiguración del plantel. En Toluca se trabaja paralelamente en la salida de Robert Morales, quien dejaría su lugar en la plantilla. La directiva busca liberar ese espacio para dar paso a un perfil distinto, con mayor regularidad y margen de evolución.

Con esta posible incorporación, Toluca demuestra ambición y planificación. Lejos de conformarse con el bicampeonato, el club apuesta por reforzarse de inmediato, anticipándose a otros equipos del mercado. América y Tigres habían mostrado interés, pero los 'Diablos' se movieron con mayor rapidez.