El canterano del América que pone punto final a su tiempo en el club

La historia de Santiago Naveda en el América ha terminado. El mediocampista mexicano abandona definitivamente el conjunto de la capital del país para continuar su carrera con Venados FC, equipo de la Liga de Expansión MX, después de varios años en los que perdió progresivamente su lugar dentro de la institución capitalina.

Su historia con el primer equipo americanista comenzó en 2021, cuando apareció como uno de los talentos más prometedores surgidos desde las fuerzas básicas del nido. Naveda recibió oportunidades importantes durante sus primeros meses y su rendimiento estuvo a la par del voto de confianza que se le entregó pese a su juventud.

VUELA DEL NIDO



Canterano americanista abandona al equipo para fichar en la Liga de Expansiónhttps://t.co/8lCbB3IojD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 8, 2026

Sin embargo, aquella prometedora irrupción nunca terminó por consolidarse. Con el paso de las temporadas, Naveda fue perdiendo peso dentro del plantel y las oportunidades comenzaron a disminuir. América, con una competencia cada vez mayor en el mediocampo, terminó dejando de lado a su canterano.

Así comenzó un largo periodo de préstamos que llevó al contención a probar suerte dentro y fuera de México. Diferentes cesiones marcaron los siguientes años de su carrera mientras intentaba recuperar continuidad y demostrar que todavía podía ser aquella joya que pintaba en sus orígenes dentro de la cancha.

Atletico San Luis v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Los constantes movimientos también fueron alejándolo paulatinamente del proyecto deportivo del América. Aunque su carta continuaba vinculada al conjunto azulcrema a nivel legal, la realidad es que en el club ya no se le veía como un activo deportivamente útil.

La llegada de Guillermo Almada al banquillo americanista terminó por cerrar cualquier posibilidad de una nueva oportunidad. El entrenador uruguayo no contempló al mexicano dntro de su proyecto y Naveda quedó borrado de la plantilla, una situación que terminó acelerando la búsqueda de una salida definitiva durante este periodo de movimientos.

Venados FC aparece ahora como el destino elegido para comenzar una nueva etapa. El conjunto de la Liga de Expansión incorpora a un futbolista que, pese a no haber conseguido consolidarse en primera división, tiene sed de revancha con el fin de regresar a la élite del fútbol en México.

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