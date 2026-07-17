El central de Países Bajos que sueña con jugar junto a Cubarsí en el FC Barcelona

Ruud Nijstad confirmó lo que hasta hace unos meses era solo un rumor: el FC Barcelona intentó ficharlo. Aunque optó por continuar en el Twente para potenciar su crecimiento deportivo, el defensor neerlandés dejó claro que su sueño es vestir la camiseta azulgrana y hacer dupla con Pau Cubarsí.

En una entrevista con el medio neerlandés Sportnieuws, el juvenil aseguró que quedó impresionado con el nivel mostrado por el español y confesó que compartir la defensa con él sería el escenario perfecto para su carrera. "Jugar en el Barcelona y formar una pareja de centrales con Cubarsí sería mi objetivo definitivo", afirmó.

🚨 Ruud Nijstad: "Playing at FC Barcelona and forming a duo with Pau Cubarsí would be, of course, the definitive goal. But first I want to continue developing at FC Twente. I still have a lot to learn here." [@Sportnieuwsnl] 🎙️ pic.twitter.com/Q3DaoBA5sO — barcacentre (@barcacentre) July 17, 2026

El Barcelona siguió de cerca su fichaje

Meses atrás, la dirección deportiva culé encabezada por Deco realizó un seguimiento exhaustivo del defensor e incluso mantuvo reuniones con su entorno para explorar una posible incorporación.

Sin embargo, el Twente fijó un precio cercano a los ocho millones de euros para negociar su salida, una cifra que el azulgrana consideró demasiado elevada para un futbolista en etapa de formación; finalmente, Nijstad renovó su contrato con el club neerlandés hasta 2029.

En esa línea, el propio defensor reconoció que este verano estuvo muy cerca de abandonar el Twente. Además del Barcelona, el PSV también apareció como una alternativa importante para dar el siguiente paso en su carrera.

Aún así, Nijstad explicó que escuchar a su familia, sus representantes y personas cercanas fue determinante para tomar la decisión de permanecer en su club. Todos coincidieron en que todavía necesita seguir desarrollándose profesionalmente antes de afrontar el desafío de un gigante europeo.

Una de las promesas del fútbol neerlandés

AFC Ajax v FC Twente '65 - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

A pesar de sus cortos 18 años, el central ya comenzó a consolidarse en el primer equipo del Twente durante la temporada pasada. Disputó 24 partidos oficiales y terminó ganándose un lugar como titular en la recta final del campeonato, convirtiéndose en uno de los defensores con mayor proyección de Países Bajos.

Por ahora, su prioridad es seguir creciendo en la Eredivisie, aunque dejó en claro que su sueño sigue siendo vestir la camiseta blaugrana y compartir la zaga con Pau Cubarsí en los próximos años.

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