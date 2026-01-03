El Chelsea ha intensificado la búsqueda de un nuevo entrenador, tras la salida de Enzo Maresca días atrás. De hecho, la plana mayor que hace vida en Stamford Bridge parece tener claro a quién desea como reemplazante del italiano, por lo que había intensificado contactos en las horas recientes.

Es que según Fabrizio Romano y varios medios europeos, el club del oeste de Londres considera a Liam Rosenior, actual estratega del Racing Estrasburgo de Francia, la opción ideal para liderar el próximo proyecto deportivo en lo que resta de ejercicio y de cara al futuro.

El inglés de 41 años ha realizado un trabajo destacado en el conjunto galo, que al igual que el Chelsea pertenece a la organización BlueCo, situación que ha facilitado conversaciones avanzadas para cerrar un posible acuerdo. Entretanto, el diario L’Equipe acotó que la llegada de Rosenior a The Bridge es “cada vez más probable”.

🚨🔵 Chelsea advance in process to get new head coach as soon as possible with discussions taking place.



Liam Rosenior remains the leading candidate with talks underway.



Por su parte, Calum McFarlane, entrenador del filial Sub-21, asumirá de manera interina las riendas del primer equipo de los Blues, por lo que estará en el hostil compromiso dominical de Premier League contra el Manchester City. A su vez, Rosenior continuará al frente del Estrasburgo para el partido sabatino versus al Niza, previo a acelerar los movimientos a fin de conseguir a su sustituto para la escuadra de la Ligue 1.

Eso sí, desde BlueCo existe la intención de manejar la situación con cautela en pro de no perjudicar al Estrasburgo a mitad de temporada, por lo que se contempla el pago de una compensación económica y la designación de un reemplazo de nivel antes de autorizar la salida del preparador británico.

De ese modo, parece claro que Rosenior terminará fungiendo de reemplazo de un Maresca que resultó destituido después de 18 meses en el Chelsea, a pesar de conducir a dicha escuadra a lograr dos títulos en la 2024/2026, incluyendo el Mundial de Clubes FIFA. Una decisión motivada, principalmente, al deterioro de su relación con los propietarios de la poderosa entidad.