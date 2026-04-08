El Chelsea no le suelta la mano a Enzo y analiza devolverle la capitanía tras la sanción

La semana pasada el mediocampista argentino fue suspendido en el Chelsea y marginado de los compromisos inmediatos tras realizar declaraciones públicas durante la última fecha FIFA,

tal vez sacadas de contexto, que incomodaron a la dirigencia y al cuerpo técnico.

Sus comentarios, en los que dejó entrever su interés por vivir en Madrid y elogió a figuras históricas del Real Madrid como Luka Modric y Toni Kroos, no cayeron bien en Stamford Bridge. A eso se sumaron cuestionamientos a decisiones internas del club, lo que terminó por desencadenar la sanción disciplinaria que lo relegó de la actividad deportiva.

🚨🔵 BREAKING: Enzo Fernández is considering an exit from Chelsea.



The midfielder is expected to formally request a transfer, with Real Madrid closely monitoring the situation.



(@goal) pic.twitter.com/KfGSaQcYzz — MatchDay Central (@MatchDCentral) April 8, 2026

El entrenador Liam Rosenior consideró que el volante “cruzó un límite”, y con el respaldo de la dirigencia, decidió apartarlo del plantel, de cara a cruces importantes tanto en la FA Cup como en la Premier League.

Un liderazgo que no se discute

Más allá del castigo, puertas adentro la mirada sobre Fernández es diferente. El argentino continúa siendo parte de los princiapales referentes del plantel, una estructura menos rígida de lo que parece desde afuera mediáticamente.

Si bien en ocasiones llevó la cinta ante la ausencia de Reece James, en el club nunca fue designado oficialmente como subcapitán. Sin embargo, y en esa misma línea, su personalidad fuerte es considerada dentro del club como la de un “líder natural”, y lo sigue posicionando como una opción viable para portar la cinta en el futuro cercano.

Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter Final | Darren Walsh/GettyImages

En el Chelsea no consideran que la relación esté rota. De hecho, valoraron la presencia del mediocampista en el estadio durante uno de los partidos en los que estuvo suspendido, interpretándolo como un gesto positivo y de buena fe.

El club espera una respuesta acorde de Fernández tras la sanción y cree que puede volver a ocupar un rol central, incluso como capitán, en un cierre de temporada que proyecta a asegurar un lugar en la próxima Champions League.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CHELSEA