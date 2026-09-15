El 'Cholo' Simeone confiesa: "El Balón de Oro debe de ser de Messi"

En las próximas semanas se vivirá una nueva entrega del Balón de Oro. La misma tiene un sabor especial pues se realizará luego de un año mundialista, un factor que eleva tanto el número de contendientes, como la cantidad de competiciones para elegir al nuevo ganador.

Así como algunos contendientes se promueven a sí mismos como es el caso de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, otros sin promovidos por el mundo del fútbol. Este es el caso de Lionel Messi, quien ha sido puesto por el mandamás del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone como el hombre que más mérito deportivo tiene para llevarse el galardón.

“¿QUIÉN DEBE GANAR EL BALÓN DE ORO? MESSI, DESPUÉS DEL MUNDIAL QUE HIZO, CON LA EDAD QUE TIENE… SIN NINGUNA DUDA”.



Diego Simeone. ⚠️🇦🇷 pic.twitter.com/u5hx5tPh9V — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 15, 2026

¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Messi, después del Mundial que hizo, con la edad que tiene… sin ninguna duda. Diego Pablo Simeone

El técnico argentino afirmó que tomando en cuenta que la entrega que se ha de realizar en el mes de octubre sucede luego del Mundial, este torneo y lo hecho por cada jugador en el mismo, debe tener un peso extra en la elección del ganador. Siendo el caso, para el 'Cholo', el hombre del Inter Miami tiene los argumentos para ser reconocido como ganador.

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

En caso que el pronóstico de Diego Pablo se cumpla per se, Messi se convertiría en un nueve veces ganador del premio al menos más popular del mundo del deporte a nivel individual. Esto logró parecía muy lejano años atrás cuando el '10' decidió salir de Europa para ir a la MLS y vivir una vida tranquila en Miami siendo el rostro del Inter.

Si bien es cierto que el argentino es uno de los 30 finalistas, es clave señalar que en este momento no es uno de los favoritos. Si bien fue clave para llevar a la Argentina hasta la final del Mundial, se entiende que el premio quedará en manos de algún ganador de la Copa del Mundo, es decir, un hombre de la selección de España.