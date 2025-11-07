El club de la Liga MX que podría apostar por el fichaje de Carlos Acevedo

Si bien la Liga MX sigue en plena competencia, son varios los equipos de la misma que ya trazan el camino a seguir de cara al mercado de invierno. Uno de ellos es el vigente campeón, Toluca, quienes desde un par de semanas atrás, ya valoran las zonas del campo donde pueden hacerse más fuertes.

Una de ellas es sin duda la portería. El cuadro campeón de México no tiene dentro de su nómina un meta que esté a la altura del reto deportivo que significa jugar en el cuadro del Estado de México. Siendo el caso, en el infierno ponen dentro de su lista de opciones una pieza de calidad selección mexicana.

El jugador en cuestión es Carlos Acevedo. De acuerdo con el reporte del Universal Deportes, el área deportiva del Toluca ya ha hecho un primer sondeo con el cuadro de Santos para valorar el posible fichaje del mexicano a final de torneo.

Si bien Acevedo es una pieza clave dentro de Santos, con diferencia su mejor jugador, el club sabe que será complejo retenerle. El equipo del norte del país hoy mismo no tiene la solvencia ni deportiva, ni financiera para ofrecer al mexicano un futuro como el que sí pueden dentro del Toluca.

Ahora mismo no hay oferta formal en la mesa de parte de los del Estados de México. Aunque, la fuente señala que el club ya conoce el precio colocado por Santos. El mismo será de 5 millones de dólares, una cifra que no parece irracional para un meta del nivel de Carlos.

El portero por su parte está abierto al cambio. Si bien Santos es su hogar, el club de su vida, sabe que es el tiempo de cambiar. Si desea colarse a la copa del mundo, será mucho más viable hacerlo desde Toluca, que desde el cuadro de Torreón.

