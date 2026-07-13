El club de la Premier League que tiene la mira puesta en Julián Quiñones

Julián Quiñones se ha convertido en uno de los nombres de más peso dentro del mercado después de su destacada actuación en la Copa del Mundo. El Aston Villa ha colocado al delantero mexicano entre sus principales objetivos y ya realizó un primer sondeo para conocer la viabilidad de un futuro fichaje este mismo verano.

El interés del cuadro de la Premier League surgió a partir del extraordinario rendimiento mostrado por Quiñones con la selección mexicana. Sus cuatro goles y una asistencia llamaron poderosamente la atención de distintos clubes europeos, aunque el Aston Villa fue uno de los primeros en mover piezas para explorar el escenario.

🚨🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💣 BOMBAZO. ASTON VILLA BUSCA EL FICHAJE DE JULIÁN QUIÑONES@sachatavolieri



Existen primeros contactos en marcha con Al Qadsiah por su fichaje.

Aún sin oferta, misma se espere que realicen en próximas fechas.



Era 1 de los 4 equipos que le venían dando seguimiento (tal lo… pic.twitter.com/J0JbV86Hxo — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 11, 2026

Más allá de que el interés es real, el mismo se encuentra en una fase inicial. No existe una oferta formal presentada al futbolista ni tampoco negociaciones oficiales con Al-Qadsiah. Sin embargo, todo indica que el gusto del cuadro del Villa por Quiñones es tan elevado, que no se descarta inicio de gestiones en el corto plazo.

El cuerpo técnico de Unai Emery considera que Julián reúne virtudes ideales para fortalecer su ataque. La potencia física, capacidad para jugar por diferentes zonas ofensivas y experiencia internacional del mexicano son atributos que le ponen a la altura de un club inglés que estará además en la siguiente Champions League.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

En todo caso el movimiento no será nada sencillo. Previo a la Copa del Mundo, Julián y el Al-Qadsiah firmaron una extensión de contrato hasta el 2029. Si bien el club le aseguró al mexicano una radical mejora de sueldo, también se blindaron ante posibles ofertas veraniegas.

Fuentes cercanas a la selección mexicana confirman que el contrato de Julián tiene una clausula de salida por 200 millones de dólares. Siendo así, la única forma de que el Villa pueda avanzar, es mediante negociación entre clubes, misma que hoy se ve lejana.

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