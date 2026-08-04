El club de poder que tiene en la mira a Gabriel Milito

El buen rendimiento de las Chivas en los últimos dos torneos de la Liga MX se han dado per se en gran medida a la presencia de Gabriel Milito como técnico. El argentino le ha dado una identidad al Guadalajara que no tenían de mucho tiempo atrás. Sin importar el rival que esté delante de ellos, siempre buscan salir a ganar.

Es por ello que se estima que una hipotética salida de Milito, podría generar un golpe deportivo muy duro del cual el club no podría levantarse de forma inmediata. Hoy ese escenario ya está sobre la mesa. Desde Argentina reportan que el entrenador está en la mira de uno de los más grandes clubes del continente.

"La dirigencia de River buscaría a Gabriel Milito para reemplazar a Coudet"



Hernán Castillo, sobre la crisis que atraviesa River. pic.twitter.com/nf2qezqgKK — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 3, 2026

River Plate vive una de sus etapas más complejas en lo que va del siglo. El equipo suma cinco derrotas consecutivas en partidos oficiales dentro de Argentina. Los mismos incluyen además la eliminación en Copa. El club ‘Millonario' no vivía un drama de este tamaño desde hace más de un siglo, siendo claros, desde 1911.

Siendo el caso, uno de los hombres señalados y con mucha fuerza es el técnico Eduardo Coudet. La directiva ya está en el punto de quiebre con el argentino. Consideran que le han dado armas de sobra para que el equipo esté en otro escenario y no en el fondo del fútbol local. Por ende, no se descarta su despido en el corto plazo.

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En caso de que lo anterior suceda, el club tomará el teléfono y llamará a Milito para sondear su disponibilidad. Aún así, esto no será sencillo: luego de lo sucedido con Fernando Gago un par de años atrás, el club ha blindado a su técnico con una cláusula de salida muy elevada.

Adicional, es clave señalar las palabras de Milito cuando llegó a Verde Valle. El técnico fue bien en claro al afirmar que estando al frente de Chivas, no tiraría de faltas de respeto escuchando a otros equipos o pensando en un futuro fuera del Guadalajara.