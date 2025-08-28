El club donde Guillermo Ochoa continuaría su carrera

Guillermo Ochoa vive una etapa compleja de su carrera. Su paso por Portugal no fue el mejor, lo anterior, sumado a la edad del veterano, han hecho que este mercado de verano el meta no haya podido conseguir club hasta la fecha. Buscó acomodo dentro y fuera de la Liga MX recibiendo sólo rechazos.

La meta del ex América es clara, seguir activo al menos un año más con el objetivo de ser parte de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026. Ahora, se entiende que Guillermo está por cerrar su llegada con un cuadro de España, aunque, será uno de la segunda división.

¡Se queda en Europa! Memo Ochoa cerca de club español y sueña con Mundial 2026https://t.co/gQEHcd8l86 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 28, 2025

Fuentes confirma que el meta está por llegar a un acuerdo con el Club Burgos. El cuadro de la segunda de España ha perdido a uno de los arqueros de su nómina por lo que tienen sitio para ofrecerle un año de contrato a Guillermo.

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Si bien se desconocen los términos del contrato, se entiende que los mismos no serían un problema. Guillermo no tiene el menor interés de llenarse la cartera, la meta del mexicano es la de conseguir un espacio donde puede competir y llegar con ritmo previo al Mundial para al menos ser considerado.

El movimiento está en su etapa final y se espera que el mismo se cierre este mismo fin de semana. Ochoa por ahora no será parte de la lista de convocados de Javier Aguirre para el parón FIFA de septiembre con el fin de que pueda definir su futuro.