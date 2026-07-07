El club europeo que está cerca de firmar a Edson Álvarez

Salvo un giro radical, Edson Álvarez apunta a seguir dentro del fútbol europeo de élite y su próximo destino podría estar en Alemania. El cotención mexicano tiene opciones de continuar su carrera en la Bundesliga, donde el Köln ya comenzó movimientos para intentar concretar su llegada durante el mercado de verano.

El club alemán ataca de forma directa por el fichaje del capitán de la selección mexicana y ya existe una gestión abierta con el West Ham United. El equipo inglés está dispuesto a negociar la salida del futbolista, aunque la fórmula final del movimiento todavía está por definirse entre ambas directivas.

🚨🐐 More on the exclusive news about Edson Álvarez and 1. FC Köln: West Ham are 100% ready to sell the Mexican leader this summer. A loan deal is also an option if required.



Álvarez is looking for a new challenge and has opened the door to joining #Effzeh.



The clubs are… pic.twitter.com/uZY4PBamAC — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 7, 2026

La postura del West Ham es clara: la prioridad pasa por una venta total de la carta del mexicano. Sin embargo, dentro de la institución londinense tampoco descartan una cesión como último recurso en caso de no encontrar una propuesta económica que cumpla con sus expectativas, sobre todo valorando que el Köln no es necesariamente un club de élite.

Por su parte, Edson está dispuesto a dar el siguiente paso en su carrera y ve con buenos ojos la posibilidad de ir por primera vez en su vida a jugar dentro de la Bundesliga. El jugador se mantiene a la espera del avance entre clubes antes de definir completamente su futuro para la próxima temporada.

Mexico v England - FIFA World Cup - Round of 16 - Mexico City Stadium | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Si bien es cierto que existen más equipos siguiendo su situación, el conjunto alemán es el que ha decidido presionar con mayor fuerza en este momento. El interés es real y ahora dependerá del acuerdo que puedan construir con el West Ham para dar el paso final.

Edson viene de una Copa del Mundo de altibajos donde su rol primario fue el de suplente. Además, su temporada a nivel de clubes se desarrolló en una cesión fatal con el Fenerbahce. Da la impresión que el cuadro alemán es una oportunidad para iniciar de cero.

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