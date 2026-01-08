El club internacional que toca la puerta de Armando 'Hormiga' González

El mercado sudamericano comienza a fijar la mirada en Armando “La Hormiga” González, una de las grandes revelaciones recientes del fútbol mexicano. Desde Brasil surge interés concreto por el delantero de Chivas, cuyo nombre ya circula en despachos de clubes que buscan reforzarse tras ascender a la máxima categoría.

El club interesado es el Clube do Remo, institución brasileña que recientemente logró el ascenso a la primera división y ahora trabaja contrarreloj para armar una plantilla competitiva. En ese contexto, la figura de González aparece como una apuesta atractiva por juventud, gol y proyección inmediata.

🐐🇧🇷 Osorio quiere a La Hormiga



Juan Carlos Osorio, DT del Clube do Remo, sueña con llevar a Armando “Hormiga” González al Brasileirão 👀

Detrás del interés aparece un nombre conocido en México: Juan Carlos Osorio. El entrenador colombiano, con pasado en Xolos de Tijuana y en la selección mexicana, es quien impulsa la idea de llevar al atacante rojiblanco al futbol brasileño. Osorio valora su movilidad, agresividad ofensiva y capacidad goleadora.

Sin embargo, el panorama está lejos de resolverse. Hasta el momento no existe una oferta formal presentada en la mesa de Chivas. El interés ha sido únicamente exploratorio, sin negociaciones oficiales entre clubes, por lo que en Guadalajara mantienen la calma y observan la situación con cautela.

En Verde Valle saben que Armando González es un activo estratégico. No solo viene de consolidarse como campeón de goleo, sino que representa uno de los proyectos deportivos más importantes del club a mediano plazo. Por ello, la directiva rojiblanca no contempla una salida sencilla ni apresurada.

Chivas se respalda en una cláusula de salida elevada, diseñada precisamente para frenar intentos de mercados fuera de Europa. De acuerdo con la información disponible, el monto ronda los 18 millones de dólares para clubes de ligas no europeas, cifra considerada inalcanzable para la mayoría del continente.

Este blindaje contractual responde a una política clara del club: proteger a sus talentos jóvenes y evitar ventas que no representen un salto deportivo y financiero significativo. En el caso de González, Guadalajara entiende que su crecimiento aún puede aportar más dentro de la Liga MX.

Mientras tanto, Armando González continúa enfocado en lo deportivo, ajeno al ruido del mercado. El interés del futbol brasileño confirma su buen momento, pero por ahora su futuro inmediato sigue ligado a Chivas, que solo abriría la puerta ante una oferta que realmente justifique perder a su goleador.