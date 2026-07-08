El club que está en cabeza por fichar a Vozinha, el portero revelación del Mundial

El Inter Miami está muy cerca de concretar una de las firmas más inesperadas tras la Copa del Mundo. Vozinha, histórico portero de Cabo Verde y una de las grandes revelaciones del torneo de la FIFA, tiene gestiones muy avanzadas para convertirse en nuevo jugador del vigente campeón de la MLS.

El meta africano llegará al fútbol del sur de los Estados Unidos después de una actuación mundialista que sorprendió al planeta. Con casi 40 años, Vozinha no sólo se puso bajo el foco del planeta, además, demostró que tiene condiciones para competir al máximo nivel y su presentación provocó que más de un club le colocará en lista de fichajes.

🤯🇺🇸🇨🇻 INTER MIAMI TIENE NEGOCIACIONES PARA CONTRATAR AL ARQUERO VOZINHA.



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El acuerdo entre el Inter Miami y el portero estaría prácticamente cerrado, con detalles finales por resolver antes de hacer el anuncio oficial. Una de las grandes facilidades de la operación es que el jugador llegará en calidad de agnte libre, por lo que el club no tendrá que negociar ningún traspaso.

La apuesta del equipo de la MLS pasa por sumar experiencia, liderazgo y una figura que acaba de vivir el mejor momento de toda su carrera deportiva. Vozinha fue uno de los grandes responsables del histórico papel de Cabo Verde, selección que se ganó el respeto mundial, tras jugar de tú a tú contra naciones como España, Uruguay y Argentina.

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Leonardo Fernandez - FIFA/GettyImages

Otro factor clave para el interés del Inter Miami en el meta, es el poder mediático que Vozinha ha alcanzado. Tan sólo en el período de su debut en el Mundial al día de hoy, el arquero ha pasado de unos 50 mil a más de 28 millones de seguidores en redes sociales.

Para Vozinha por su parte, esta es un oportunidad irrepetible. El meta confesó previo a la Copa del Mundo ser admirador de Leo Messi, quien fue su rival en el Mundial y ahora, será su compañero de equipo.

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