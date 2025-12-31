El club que recibirá este invierno a Teun Wilke

Guadalajara está muy cerca de concretar una nueva salida dentro de su plantel. El delantero Teun Wilke se perfila para abandonar el club en los próximos días, luego de quedar fuera de los planes deportivos para el siguiente ciclo competitivo bajo el nuevo cuerpo técnico.

La decisión pasa directamente por el proyecto que encabeza Gabriel Milito. El entrenador argentino ha sido claro en la depuración del plantel y Wilke no figura dentro de las opciones ofensivas que contempla para afrontar el torneo, lo que abrió la puerta a buscarle una salida que beneficie a todas las partes.

En ese escenario aparece con fuerza el Atlante. El conjunto azulgrana ha avanzado en negociaciones para hacerse con el atacante mediante una cesión por un año, un movimiento que permitiría a Wilke sumar continuidad y minutos en un entorno donde tendría mayor protagonismo.

El acuerdo contempla un plan deportivo escalonado. Durante el primer semestre, Wilke defendería los colores del Atlante en la Liga de Expansión, formando parte del proyecto que busca consolidar al club en su retorno competitivo. La directiva considera al delantero una pieza útil dentro de ese proceso.

Para el segundo semestre, el panorama cambiaría de forma importante. Con el regreso del Atlante a la Liga MX proyectado dentro del calendario institucional, Wilke tendría la oportunidad de competir en la máxima categoría del fútbol mexicano, ahora con mayor experiencia y rodaje acumulado durante la primera mitad del año.

Desde Chivas, la operación es vista como una salida estratégica. El club evita cortar de raíz el desarrollo del jugador, mantiene su carta bajo control y le permite crecer en un contexto más favorable. Para Wilke, representa una oportunidad clara de relanzar su carrera a corto plazo.

El delantero ha visto con buenos ojos la posibilidad. En su entorno consideran clave sumar continuidad tras un periodo de poca actividad en el primer equipo rojiblanco. La cesión aparece como la mejor alternativa para recuperar confianza, ritmo competitivo y visibilidad dentro del mercado nacional.

Las conversaciones están en fase avanzada y, salvo un giro inesperado, el movimiento se cerrará en breve. Teun Wilke está muy cerca de convertirse en refuerzo del Atlante, en una operación que refleja la reestructuración de Chivas y el intento del jugador por encontrar un escenario donde volver a ser protagonista.

