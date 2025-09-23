"El club que siempre soñé": Dembélé recuerda al Barcelona y a Messi en su discurso del Balón de Oro

Ousmane Dembélé ha llegado a la cima del fútbol mundial al convertirse en el ganador del premio Balón de Oro masculino de 2025, pero quiso rendir homenaje al Barcelona por ayudarlo en su viaje.

El francés tuvo una temporada 2024/25 de ensueño con el Paris Saint-Germain. Se convirtió en el jugador clave en un equipo que volvió a dominar el fútbol francés y, además, cerró la temporada al ganar el primer trofeo de la UEFA Champions League para el club.

TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025 | FRANCK FIFE/GettyImages

Lamine Yamal, del Barcelona, ​​quedó en segundo lugar en la votación del Balón de Oro de 2025. Muchos creían que las brillantes actuaciones del adolescente, camino del triplete nacional, serían suficientes para convertirlo en el ganador más joven del Balón de Oro de la historia. La sorpresa no se materializó; el ganador es un exjugador del Barcelona.

Antes de fichar por el PSG en 2023, Dembélé jugó seis temporadas con el gigante catalán. La irregularidad y una larga lista de lesiones marcaron su etapa en España. Sin embargo, el flamante ganador del Balón de Oro no olvidó su etapa con los blaugranas durante su discurso de aceptación.

"Gracias a todos los clubes en los que he jugado", dijo un emocionado Dembélé al subir al escenario del Théâtre du Châtelet. "El Stade Rennes, el Borussia Dortmund y el club en el que siempre soñé jugar, el Barcelona: aprendí muchísimo allí, jugando junto a jugadores como Lionel Messi y Andrés Iniesta. Fue una gran experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz".

FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-BARCELONA | JOSE JORDAN/GettyImages

Más tarde, Dembélé elogiaría a Yamal durante la conferencia de prensa posterior a su victoria en el Balón de Oro.

"Hemos visto jugar a Lamine Yamal toda la temporada; es un jugador extraordinario con mucha madurez", dijo Dembélé. "También creo que, si todo va bien, ganará muchos trofeos, como el Balón de Oro".

Dembélé jugó 186 partidos durante su estancia en el Barcelona tras llegar procedente del Borussia Dortmund tras la marcha de Neymar al PSG en el verano de 2017. A pesar de jugar seis temporadas para el club, marcó 40 goles en su carrera en el Barça, solo cinco más de los que marcó en todas las competiciones durante su temporada 2024-25 en la que ganó el Balón de Oro.

Muchos creían que Dembélé nunca alcanzaría su máximo potencial tras su inestable etapa en el Barcelona. Sin embargo, con Luis Enrique en el PSG, el jugador de 28 años ha demostrado a sus escépticos que estaban equivocados. Su Balón de Oro es simplemente la guinda del pastel.

Más noticias sobre el Balón de Oro