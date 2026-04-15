El Comité de Árbitros enciende la polémica en LaLiga por la jugada de Mbappé ante el Girona

En los minutos finales del empate por 1-1 entre el Real Madird y el Girona, en LaLiga, una caída de Kylian Mbappé dentro del área desató protestas y abrió un nuevo debate sobre la interpretación arbitral; la jugada ocurrió cuando el defensor Vitor Reis entró en contacto con el delantero francés en una acción que pudo cambiar el resultado del partido.

La decisión en el campo y la revisión

En primera instancia, el árbitro Alberola Rojas decició no sancionar penal, a pesar de los reclamos del francés, por lo que dio continuidad al juego. A su vez, el VAR no intervino, lo que generó opiniones dividas en el entorno deportivo.

Real Madrid v Girona - La Liga | Anadolu/GettyImages

El caso fue posteriormente analizado en el programa “Tiempo de Revisión”, del Comité Técnico de Árbitros (CTA), donde se explicaron los criterios utilizados en la jugada.

Desde el organismo señalaron que, si bien el contacto existió tanto en el rostro como en la pierna de apoyo del delantero, la acción se dio en el contexto del movimiento natural de ambos futbolistas. Según el informe, el árbitro estaba bien posicionado y tomó una decisión juiciosa, considerando que no había una acción claramente negligente ni un uso del brazo con la intensiddad suficiente como para sancionar la falta.

En esa línea, el CTA calificó la jugada como “interpretable”, dejando abierta la puerta a diferentes análisis del juego.

Asimismo, y a pesar de defender la decisión de Alberola Rojas, el propio Comité admitió que, bajo otra interpretación, la acción podría haber sido cobrada. En su revisión técnica, destacaron que el uso del brazo por parte del defensor terminó impactando en la cara de Mbappé e interfiriendo en su avance.

🚨💣 BREAKING: After analysis the Spanish Referees Committee (CTA) will ADMIT tomorrow that Real Madrid should have been given a penalty for the challenge on Kylian Mbappé. @tjcope



Meanwhile, the same referee Alberola Rojas was awarded the 2026 Copa del Rey Final today. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/qlXTxdrZm9 — Madrid Zone (@theMadridZone) April 13, 2026

Incluso, calificaron la jugada como potencialmente “imprudente”, ya que ese contacto generó una desventaja clara para el delantero, que perdió la posibilidad de continuar con la pelota en una situación con la trayectoria del juego hacia el arco.

Más allá de esa admisión, el CTA respaldó la actuación del VAR y argumentaron que el protocolo solo permite intervenir en casos de "error claro y manifiesto", algo que, según su criterio, no se cumplió en esta jugada ya que no existían pruebas concluyentes para corregir la decisión tomada por el árbitro principal en la cancha.

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