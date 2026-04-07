El Como acelera por el fichaje de un juvenil del Real Madrid

En las últimas horas, el delantero de 19 años Daniel Yáñez -formado en la cantera del Real Madrid-, entró en el radar del Como 1907 y es seguido de cerca por el cuerpo técnico de Cesc Fábregas.

🚨 At 18 years and 351 days, Daniel Yáñez is the second-youngest Spanish player to provide a goal assist in a LaLiga match for Real Madrid in the 21st century.



Only Javi García against Racing de Santander in December 2004 (17 years and 341 days).



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Según informa el periodista italiano Nicolè Schira, no se han realizado acercamientos formales por el jugador, pero está en órbita del club italiano desde sus primeras actuaciones con el primer equipo. Su debut se dio en un contexto particular, marcado por lesiones importantes dentro del esquema táctico del merengue y que obligaron a mirar hacia categorías inferiores por variantes de recambio.

Si bien su participación en el juego aún es limitada, su proyección y características ofensivas encajan con el perfil que busca el Como; jugadores jóvenes, con margen de crecimiento y capacidad de adaptación a una idea dinámica, y que sea compatible a la conducción de Fábregas.

Desde la llegada del entrenador español el equipo en 2024, no solo compiten con regularidad en la parte alta de la tabla, sino que, actualmente, se mete de lleno en la pelea por puestos de Champions League, a la par de conjuntos históricos como el AC Milan y el SSC Napoli.

El crecimiento del club tiene una identidad marcada con una fuerte presencia de futbolistas españoles y una apuesta clara por el talento joven con pasado en LaLiga. Esa proyección a largo plazo le dio resultados inmediatos y podría seguir profundizándose de cara a la próxima ventana de transferencias.

FBL-ITA-SERIEA-MILAN-COMO | PIERO CRUCIATTI/GettyImages

El club italiano encontró, en varias oportunidades, una fuente constante de talento en Valdebebas. En los últimos mercados incorporó a Nico Paz y a Jacobo Ramón, dos juveniles que lograron potenciar su rendimiento desde su llegada al Como y afianzar su regularidad en el equipo.

En ese contexto, Yáñez surge como un perfil que podría encajar naturalmente en el esquema de Fábregas; aunque por ahora no existen negociaciones avanzadas ni contactos formales, el interés es real y el seguimiento se mantiene en evolución.

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