El comunicado de Nico Paz en el que confirma dónde jugará la temporada 2026/27

Al Real Madrid se le cerró una posibilidad de oro de sumar un talentoso futbolista: Nico Paz decidió continuar vistiendo la camiseta del Como 1907 de la Serie A italiana y lo confirmó en sus redes sociales, explicando los fundamentos de esta determinación.

"Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como un año más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día", explicó.

Además, escribió: "Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro".

Nico Paz of Argentina seen in action during FIFA World Cup | SOPA Images/GettyImages

El Real Madrid lo había vendido antes del inicio de la temporada 2024/25 al Como a cambio de 6,3 millones de euros por el 50% de la ficha, conservando una cláusula de recompra de 9 millones de euros que no llegaron a ejecutar. Ahora, el club del norte italiano se hará del otro 50% a cambio de 60 millones de euros, aunque el Merengue volvería a tener una opción de rehacerse del canterano.

El joven argentino jugó 35 de los 38 partidos posibles de la Serie A, con 12 goles y siete asistencias. En la Coppa Italia jugó cinco encuentros, con un tanto y una asistencia para un equipo que alcanzó, de manera histórica, las semifinales. En la próxima temporada jugarán por primera vez la UEFA Champions League, un hito que seguramente motivó la decisión del talentoso volante ofensivo.

En lo que va del Mundial 2026 sumó 10 minutos en la victoria 3-0 ante Argelia en el debut y fue titular, jugando 61', en el triunfo por 3-1 contra Jordania en la última fecha de la fase de grupos.