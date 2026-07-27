El comunicado del PSG que despeja el camino del Real Madrid por Diomandé

Después de varias semanas de negociaciones y rumores, el Paris Saint-Germain confirmó oficialmente que se retira de la carrera por Yan Diomandé, una decisión que deja al Real Madrid con el camino prácticamente despejado para concretar uno de los fichajes más importantes del mercado de verano.

Gracias a su destacada participación con Costa de Marfil en el Mundial 2026 y al gran nivel que mostró durante la última temporada con el RB Leipzig, el rendimiento del delantero despertó el interés de varios clubes europeos, entre ellos el Liverpool, el Manchester City y el PSG, aunque finalmente fue el conjunto merengue el que tomó la delantera en la negociación.

Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - Bundesliga | Daniela Porcelli/GettyImages

El duro comunicado del PSG

El club parisino publicó un comunicado en el que confirmó que puso fin a todas las conversaciones por el futbolista y dejó un fuerte mensaje sobre las condiciones económicas exigidas durante la negociación.

El PSG aseguró que el monto del traspaso y las pretensiones salariales eran "totalmente desproporcionadas" y sostuvo que no estaba dispuesto a alterar su política de gestión financiera. Además, remarcó que no participará en "los juegos inflados y manipuladores de ciertos agentes de jugadores, y en su lugar continuará con calma y confianza su planificación de fichajes."

Declaración oficial del PSG a Sky Germany sobre Diomande:



"Esta noche, el PSG ha retirado formalmente su interés y sus ofertas por Yan Diomande. El precio de traspaso solicitado y las exigencias salariales eran completamente desproporcionadas y distorsionadoras, y el PSG no… pic.twitter.com/1PViS3uDSi — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) July 26, 2026

El Real Madrid acelera por la gran revelación del Mundial

Para el Real Madrid, la situación resulta ideal; la directiva merengue encontró en Diomandé al futbolista capaz de reforzar el ataque con juventud, velocidad y desequilibrio. Si no surge ningún imprevisto de última hora, el marfileño se convertirá en una de las incorporaciones más costosas de la historia del club.

Según trascendió, el traspaso se cerraría por una cifra que rondaría entre los 115 y los 120 millones de euros, mientras que el anuncio oficial podría producirse en las próximas horas si se completan los últimos detalles del acuerdo entre ambas instituciones.

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