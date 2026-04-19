El creciente interés por Lewandowski en el mercado de fichajes

Resulta que la etapa final de la carrera de Robert Lewandowski atraviesa uno de sus puntos de mayor atención. En pleno tira y afloje con el Barcelona por su continuidad, una posible rebaja salarial o la chance de cambiar de destino, distintos clubes en Europa y otros mercados sueñan con sumar al delantero a sus filas.

El polaco cuenta con una propuesta formal de renovación por parte de los culés. Aun así, decidió tomarse un tiempo antes de responder. Su contrato finaliza el 30 de junio y su entorno se mueve en paralelo para escuchar alternativas. Pini Zahavi, su representante, viajó a Barcelona para reunirse con la dirigencia y también mantuvo contactos en Italia.

La Serie A aparece como uno de los destinos con mayor actividad. La Juventus y el Milan preparan movimientos para intentar su incorporación. Desde Italia informaron que Zahavi tiene previsto reunirse con la dirigencia de la Vecchia Signora, que evalúa opciones en el ataque. La situación contractual de Dusan Vlahovic, cuyo vínculo está próximo a finalizar y no tiene renovación acordada, abre una posibilidad en el plantel de Turín. El Rossoneri sostiene su interés desde hace rato y valora la experiencia del delantero.

En la Premier League también surgieron interesados. El Liverpool y el Chelsea siguen de cerca la evolución de su situación. El equipo dirigido por Arne Slot busca alternativas en ataque a partir de la lesión prolongada de Hugo Ekitike, lo que coloca al polaco dentro de un perfil evaluado por la dirección deportiva.

Fuera de Europa, el Chicago Fire se posiciona en la MLS como uno de los clubes que analizan su fichaje. Desde Arabia llegaron propuestas con cifras elevadas, que suman otro componente en la toma de decisión. Turquía también aparece en el radar con el Fenerbahce como posible destino.

🚨 BREAKING: There are many clubs interested in signing Robert Lewandowski in the summer:



- Juventus

- AC Milan

- Liverpool

- Chelsea

- Chicago Fire

- Atlético Madrid

- Fenerbahce



— @mundodeportivo pic.twitter.com/rOsBGaloe1 — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 19, 2026

En España se mencionó la posibilidad del Atlético de Madrid, vinculada a un eventual movimiento en su delantera, aunque esa opción se considera lejana en este momento.

A pesar del abanico de ofertas, la prioridad del delantero se mantiene ligada al Barça. Lewandowski se siente cómodo en la ciudad y en el proyecto deportivo. De todos modos, su entorno continúa escuchando propuestas de distintos mercados. El propio jugador evitó dar declaraciones sobre su futuro. Señaló que dispone de tiempo para decidir y que su atención se centra en los partidos que restan en la temporada.