El CTA ratifica al VAR en las decisiones polémicas tomadas en el Clásico

El Clásico que el Real Madrid se llevó el domingo pasado frente al Barcelona por 2-1 con goles de Mbappé y Bellingham fue un partido que hasta el final tuvo polémica. Ya desde el inicio dejó debate sobre algunas jugadas, donde el VAR tuvo que intervenir.

El Comité Técnico de Árbitros se tomó unos días para publicar jugada a jugada de la jornada de LaLiga, y dio su parecer sobre las dos más significativas del partido disputado en el Santiago Bernabeu: el penal a Vinicius y la mano de Eric García.

El penal sancionado y luego corregido por el VAR de Lamine a Vinícius

“Un jugador del Real Madrid (Vinícius) se adentra en el área (minuto 2) mientras un jugador del Barcelona (Lamine Yamal) le persigue. El defensor se anticipa, gana la posición y va a disputar el balón. Tras apoyar el pie, el delantero madridista le golpea al intentar chutar. La acción es muy rápida y el árbitro interpreta que el contacto es al revés. Por eso pita penalti.

"No hay conducta temeraria ni fuerza excesiva, por lo que no procede amonestar al jugador. La intervención del VAR es correcta porque existía un error manifiesto y claro. La decisión se ajusta al reglamento".

La segunda, la mano de Eric García en un centro de Bellingham

“Dentro del área del Barcelona, un defensor (Eric García) intenta interceptar (minuto 49) un centro (de Bellingham) tirándose al suelo. En el primer intento lo consigue con la pierna, pero tras un rebote en jugador madridista el balón se dirige de nuevo al defensor golpeándole en la mano. El árbitro señala córner. El CTA señala que esa decisión fue incorrecta.

El defensor realiza un movimiento intencionado y antinatural, buscando ampliar el volumen corporal para no dejar pasar el balón. La intervención del VAR estaba ajustada a reglamento al existir un error claro y manifiesto. Tras la revisión del monitor, la decisión de señalar penalti a favor del Madrid fue correcta".

