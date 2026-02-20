El cuerpo técnico del América apela a la prudencia con el retorno de Zendejas

Alejandro Zendejas causará baja para la visita del América a Puebla. El atacante no realizó el viaje con el plantel y queda descartado para el compromiso correspondiente a la jornada en curso.

El futbolista no se encuentra al cien por ciento recuperado del desgarro en el gemelo que sufrió durante la pretemporada. Esa molestia lo ha marginado prácticamente todo el torneo y aún no logra dejarla completamente atrás.

En Coapa existe claridad respecto al manejo del caso. El cuerpo médico y el técnico coinciden en que arriesgarlo en este momento sería innecesario, especialmente considerando la carga de partidos que se avecina.

La intención inicial era llevar a Zendejas como suplente, con la posibilidad de utilizarlo únicamente en caso de emergencia. La planificación contemplaba minutos limitados si el desarrollo del partido lo exigía.

Sin embargo, tras la última evaluación física, se optó por no incluirlo en la convocatoria. La prioridad es que complete su recuperación y pueda reintegrarse sin restricciones al trabajo grupal en los próximos días.

La ausencia representa una baja sensible para el América, que pierde a un elemento capaz de desequilibrar por banda y aportar intensidad en la presión alta. Su capacidad para romper líneas y generar asociaciones en el último tercio ha sido un recurso habitual.

El duelo ante Puebla exige concentración total, pero también gestión inteligente de cargas. El cuerpo técnico entiende que forzar su participación podría derivar en una recaída que complique aún más el calendario.

Desde el entorno azulcrema se mantiene optimismo. La evolución del seleccionado por Estados Unidos ha sido positiva, aunque no lo suficiente para considerarlo apto en este compromiso específico.

Se contempla que Zendejas sea elegible la semana siguiente, cuando América enfrente a Tigres. Ese partido aparece como un objetivo más realista para su retorno a la actividad oficial.

La decisión final responde a un criterio de prudencia. América prefiere esperar unos días más antes que comprometer la disponibilidad del jugador para un tramo decisivo del campeonato.