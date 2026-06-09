El curioso motivo por el que Lamine Yamal lleva la mano vendada

En medio de la expectativa por su estado físico, Lamine Yamal publicó un video en su canal de YouTube en el que respondió preguntas de los aficionados y reveló detalles inéditos sobre su vida personal, sus objetivos para la Copa del Mundo y el particular origen de la venda que suele lucir en una de sus manos.

Lamine Yamal has finally lifted the lid on the mystery surrounding his constant use of a hand bandage 🤨https://t.co/FNohQUEgqP — GOAL (@goal) June 9, 2026

La historia detrás de la venda

Uno de los detalles que más llama la atención en cada partido de Yamal es la venda que suele llevar en su mano derecha, la cual está lejos de tratarse de una lesión deportiva o una cuestión médica.

Según explicó el propio futbolista, todo empezó mientras jugaba a la Playstation en su casa; en un movimiento accidental golpeó el televisor y se lastimó varios dedos, que terminaron inflamándose.

Durante la recuperación decidió utilizar una venda para proteger la zona y, con el paso de los días, terminó adoptándola como parte de su imagen. Incluso reconoció que se inspiró en Karim Benzema, quien popularizó ese accesorio durante su etapa como estrella del Real Madrid.

"Me gustó cómo quedaba y seguí usándola [...] Hicimos la broma de KB9 y ya me lo dejé", contó entre risas el delantero azulgrana.

La ilusión de conquistar el Mundial

Spain v Iraq - International Friendly | Florencia Tan Jun/GettyImages

Más allá de la anécdota, Yamal también también habló sobre el reto más importante de su carrera hasta el momento y reconoció la importancia del Mundial 2026.

A tan solo seis dias del debut del combinado nacional ante Cabo Verde -programado para el próximo lunes 15 de junio-, el delantero continúa recuperándose de una molestia en el bíceps femoral que lo marginó de los últimos encuentros de la temporada con el FC Barcelona y condicionó su preparación para la cita mundialista.

Aún así, aunque evitó hacer promesas grandilocuentes a la afición, dejó en claro la ilusión que siente por disputar el torneo y expresó su deseo de ayudar a España a volver a conquistar el máximo estandarte del fútbol internacional después de 16 años.

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