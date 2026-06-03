El dato negativo de Mbappé en su temporada con el Real Madrid

El rendimiento de Kylian Mbappé en la temporada con el Real Madrid dejó números sobresalientes de cara al arco rival, pero también expuso una faceta que genera debate desde su incorporación al merengue. Según estadísticas de plataformas especializadas en análisis táctico, el delantero francés terminó LaLiga como el futbolista con menor participación defensiva de toda la competencia.

Un registro que llama la atención

De acuerdo con los datos recopilados durante el campeonato español, Mbappé ocupó el puesto 344 entre 344 jugadores evaluados en acciones defensivas por cada 90 minutos. En total, registró apenas seis intervenciones defensivas en 31 partidos disputados.

🚨 ÚLTIMA HORA: Kylian Mbappé es el jugador de La Liga con menos contribuciones defensivas.



Es el último de los 344 jugadores, incluidos los porteros. Así es imposible ganar algo. pic.twitter.com/aQfWDeRi9D — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) June 1, 2026

Las métricas consideradas incluyen entradas, intercepciones, despejes y bloqueos de remates. El promedio del delantero fue inferior a 0,2 acciones defensivas por encuentro, una cifra muy baja incluso para un futbolista cuya función principal está enfocada en el ataque.

El debate sobre el esfuerzo sin pelota

La escasa participación defensiva del francés alimenta una discusión que lo acompaña desde hace varios años. Mientras algunos entrenadores consideran que sus cualidades ofensivas justifican una menor exigencia en la presión y en el retroceso, otros entienden que el fútbol moderno requiere compromiso colectivo de todos los jugadores.

Aún así, más allá de este dato negativo, la campaña de Mbappé estuvo lejos de ser decepcionante. Su capacidad para desequilibrar, generar ocasiones y convertir goles fue determinante en numerosos encuentros. De hecho, finalizó LaLiga como máximo anotador del campeonato con 25 tantos, confirmando que su influencia en el último tercio del campo continúa siendo extraordinaria.

Kylian Mbappe of Real Madrid CF is seen in action during the | SOPA Images/GettyImages

Más allá de los números individuales, esta estadística también refleja el impacto táctico que puede tener un futbolista con tan poca participación defensiva. Cuando un delantero no presiona ni colabora en la recuperación, el resto del equipo debe realizar un esfuerzo adicional para compensar esos espacios.

En determinados contextos, ese desequilibrio puede convertirse en un factor determinante, beneficioso o -mayormente- perjudicial. Por eso, uno de los desafíos del nuevo cuerpo técnico del Madrid será encontrar la fórmula para potenciar al máximo las virtudes ofensivas de Mbappé sin comprometer la solidez y el equilibrio general del conjunto blanco.

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