El dato que demuestra que Chivas convirtió el Akron en fortaleza en la era Milito

Desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo, Chivas ha experimentado una transformación profunda que se refleja, sobre todo, en su rendimiento como local. El Estadio Akron volvió a convertirse en una plaza intimidante, donde el equipo rojiblanco impone ritmo, carácter y convicción desde los primeros minutos.

Los números respaldan esa sensación. En el inicio de la era Milito, Chivas apenas ha sufrido tres derrotas como local, un registro que contrasta con torneos recientes. Las caídas se dieron ante Cruz Azul, FC Juárez y Toluca, partidos donde el margen fue mínimo, pero que marcaron puntos de ajuste en el proyecto.

Fuera de esos tropiezos puntuales, el balance en casa es ampliamente favorable. Chivas logró victorias frente a Atlético de San Luis, Necaxa, Mazatlán FC, Atlas, Rayados y Pachuca, duelos en los que mostró solidez defensiva y mayor claridad ofensiva, además de una intensidad constante que terminó por inclinar los resultados.

A esas victorias se suman empates ante Tigres y Cruz Azul, este último correspondiente a los Cuartos de Final, encuentros cerrados que evidenciaron la madurez competitiva del grupo. Incluso sin ganar, el Guadalajara fue capaz de controlar tramos clave y sostener resultados ante rivales de jerarquía.

El Akron volvió a pesar no solo por los resultados, sino por la identidad que Milito logró instalar. El equipo presiona más alto, circula mejor la pelota y entiende cuándo acelerar o pausar el juego. Esa lectura táctica ha permitido que Chivas sea dominante en casa sin perder equilibrio.

La revolución también pasó por lo anímico. Jugadores que parecían estancados recuperaron confianza, mientras que los jóvenes asumieron responsabilidades sin temor. El respaldo del público ha sido un factor adicional, creando un entorno donde el rival siente la presión desde el calentamiento previo.

Ese rendimiento como local ha sido clave para que Chivas hoy sea líder de la Liga MX, un logro que no se explica únicamente por la tabla, sino por la coherencia del proceso. El equipo compite con regularidad y transmite una sensación de control que antes no existía.

Con Gabriel Milito al mando, el Guadalajara no solo sumó puntos, sino credibilidad. El Akron volvió a ser un bastión y el proyecto rojiblanco camina con rumbo claro. Si mantiene esta fortaleza en casa, Chivas se perfila como un contendiente serio en la pelea por el título.