El dato que posiciona a Nicolás Sánchez como el peor interino de la Liga MX

El presente de Monterrey es de terror. El club está firmando uno de sus peores semestres en la historia reciente del equipo. Tanto dentro de la CONCACAF donde no pudieron ir más allá de los octavos de final, hasta en la Liga MX, donde en este momento están prácticamente fuera de la liguilla.

Nadie dentro del cuadro del norte del país hoy mismo se salva. La gerencia está al borde del despido, una amplia parte de la plantilla será limpiada a final de curso e incluso, el entrenador interino Nicolás Sánchez hoy está manchado como el peor entrenador de emergencia dentro del presente torneo.

Rayados apostó por Nicolás Sánchez y le salió mal. ❌⚪️🔵



De novenos a lugar 13 y con sólo UNA victoria en seis partidos. 😲



El peor ‘bombero’ del torneo. 😳 pic.twitter.com/OXBKbXsoiC — Esto en Línea (@estoenlinea) April 15, 2026

5 clubes de la Liga MX han cambiado de técnico este torneo: León, Atlético de San Luis, Santos, Mazatlán y Monterrey. Dentro de los técnicos que entraron al equipo en calidad de emergencia, Nicolás es el que peores registros tiene.

Sánchez presenta un porcentaje de victorias del 28 por ciento. Una cifra muy baja para un técnico que si bien tomó al equipo en estado de crisis, primero cuenta con una de las mejores plantillas de todo México. Segundo, no entró al club cual desconocido, ya tenía un ciclo como entrenador en inferiores y auxiliar técnico del ex mandamás, Domenec Torrent.

Atlas v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si se trata de buscar responsables o hasta culpables de la actualidad de los Rayados, está claro que Nicolás es el menos de todos. Sin embargo, no se puede negar que el entrenador ya es parte del fracaso del equipo, pues el club quedó fuera de CONCACAF bajo y su mando y se están despidiendo de la Liga MX también en su gestión.

Sánchez ha dirigido ocho partidos a Monterrey: ganó el primero en contra del Querétaro. Desde entonces suma cuatro derrotas y tres empates, incluida en estos datos la eliminación de CONCACAF ante Cruz Azul.