El defensa central con el que sueña fichar el Barcelona para el 2026

El FC Barcelona ha definido una prioridad clara en su planificación deportiva: reforzar el eje central de la defensa con un perfil de jerarquía inmediata. En ese escenario aparece el nombre de Alessandro Bastoni, zaguero del Inter de Milán, considerado por la dirigencia culé como el complemento ideal para Pau Cubarsí en el mediano plazo.

El interés no es nuevo ni improvisado. Desde los despachos del club catalán se reconoce que Bastoni encaja en el modelo futbolístico por su salida limpia, lectura táctica y madurez competitiva. A sus 26 años, el internacional italiano reúne presente y proyección, dos variables que el Barcelona valora para reconstruir una defensa sostenible.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Barcelona's top priority is to sign a center-back. They want to sign Alessandro Bastoni from Inter, it would be the club's dream.



Sporting director Deco was in Milan a few weeks ago and met with the player's agent.



— @MatteMoretto pic.twitter.com/h5SkxixtQS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 18, 2025

De acuerdo con información surgida en Italia y España, ya existió un primer acercamiento con el entorno del futbolista. Deco, director deportivo del Barcelona, habría sostenido reuniones informales durante un reciente viaje a Milán, con el objetivo de conocer condiciones, predisposición y posibles escenarios a futuro, sin que exista todavía una propuesta formal.

En el club blaugrana son conscientes de la complejidad de la operación. Bastoni es pieza estructural del Inter, tiene contrato vigente y un peso específico dentro del proyecto deportivo. Además, el mercado coloca su valor en una cifra elevada, lo que obliga al Barcelona a evaluar tiempos, fórmulas y viabilidad financiera real.

Genoa CFC v FC Internazionale - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El propio futbolista se encargó de bajar el tono a los rumores. En declaraciones recientes, Bastoni reconoció sentirse halagado por el interés de un club como el Barcelona, aunque fue enfático al remarcar que no existe nada concreto. El defensor aseguró estar plenamente enfocado en su presente con el Inter de Milán.

"Me enorgullece ver los rumores, significa que lo estoy haciendo bien, pero no hay nada, cero", expresó el italiano. En la misma línea añadió: "Estoy feliz aquí en el Inter y no tengo ningún problema. Ni siquiera presto atención a las noticias", dejando clara su postura pública frente a las especulaciones.

Para el Barcelona, el nombre de Bastoni representa más un objetivo estratégico que una negociación inmediata. La idea sería monitorear su situación durante el resto de la temporada, observar posibles movimientos del Inter y, en función del contexto económico del club, decidir si el verano próximo es el momento de activar la ofensiva.