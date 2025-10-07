El defensa de la Premier League por el que se pelean el Real Madrid y el FC Barcelona

Tanto el Real Madrid como el FC Barcelona se preparan para un nuevo duelo, pero en el mercado de fichajes del próximo verano. Pues los gigantes del fútbol español tienen la mirada puesta en reforzar su defensa de cara a la campaña 2026/27, y el nombre que ha ganado fuerza en sus agendas es el de un ascendente central de la Premier League.

En efecto, Marc Guéhi se ha convertido en uno de los zagueros más solicitados del balompié europeo, gracias a su solidez, liderazgo y madurez táctica. De hecho, blancos y azulgranas no son los únicos interesados en el jugador del Crystal Palace, ya que el Liverpool y el Bayern Múnich también han mostrado un fuerte interés en hacerse de sus servicios.

De acuerdo a Sky Sports Alemania, el Madrid es quien se ha sumado recientemente a la puja por Guéhi, aunque el Liverpool parte con ventaja, dado que estuvo a punto de ficharlo durante el último día del mercado pasado; incluso se dijo que existía un principio de acuerdo con el jugador, sólo que la operación se frustró cuando el Palace no logró encontrar un sustituto adecuado para éste.

🚨 BREAKING: Real Madrid are in the race to sign Marc Guéhi (25, CB).



He will be a free agent in 2026. Liverpool, Bayern and Barcelona also seriously interested. @Plettigoal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/aZo0KIekNR — Madrid Zone (@theMadridZone) October 6, 2025

Eso sí, el defensor de la selección inglesa podría dejar al club londinense "libre" en junio de 2026 cuando venza su contrato; una situación que lo hace aún más atractivo para los grandes del viejo continente. Tampoco se descarta que sea vendido en enero, por una suma monetaria bastante menor de lo que indica su valor, según Transfermarkt (45 millones de euros).

En la actual temporada, Guéhi ha disputado 12 partidos oficiales con el Crystal Palace, sumando un gol y una asistencia en 1.051 minutos, aunado a exhibir solidez, regularidad y una llamativa capacidad de liderazgo que lo erigen en un futuro refuerzo de algún equipo de primera línea.

Por otro lado, el Madrid mantiene a Ibrahima Konaté, del Liverpool, y Dayot Upamecano, del Bayern, como sus principales objetivos para reforzar el eje defensivo en la siguiente justa, especialmente tras la renovación de William Saliba con el Arsenal.

