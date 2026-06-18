El delantero de élite que Tigres sondea como reemplazo de Gignac

La búsqueda del sucesor de André-Pierre Gignac ha comenzado en Tigres. Tras la salida de la máxima leyenda ofensiva en la historia reciente del club, la directiva de los de la UANL mantiene abierta la exploración de opciones de alto perfil y uno de los nombres que apareció en las últimas horas en el radar es el del argentino Mauro Icardi.

El delantero recién ha terminado su vínculo con el Galatasaray y al día de hoy se encuentra en condición de agente libre. Esa situación ha despertado el interés de diversos clubes alrededor del mundo, incluidos algunos equipos con gran capacidad económica dentro de la Liga MX como es el caso de los Tigres de la UANL.

De acuerdo con la más recientes información, Tigres realizó un primer sondeo con el entrno del futbolista. El contacto tuvo como principal objetivo conocer las condiciones generales de una posible operación y evaluar si existe margen para construir una negociación en el futuro inmediato.

En este punto el movimiento se encuentra frío. No existe una oferta formal sobre la mesa. Lo ocurrido no fue más que una mera valoración, una práctica habitual en los mercados de transferencias cuando se trata de futbolistas con cartel internacional y que además pueden ser firmados por una mínima inversión.

Kasimpasa v Galatasaray - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

La realidad es que cualquier intento por incorporar a Icardi en la Liga MX no es sencillo. Aunque el atacante no implicaría pago de transferencia al encontrarse libre, sí se debe tomar en cuenta que su sueldo es uno irreal para el mercado local: dentro del Galatasaray percibía 10 millons de euros por año.

La cifra antes mencionada es una que ni los de la UANL, ni ningún otro club mexicano puede costear. Es decir, para que Mauro aterrice en México, el argentino debe aceptar una radical rebaja de sueldo.