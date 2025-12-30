El delantero del Real Madrid que podría seguir los pasos de Nico Paz e irse a la Serie A

La Juventus ya se mueve en los despachos con la mirada puesta en el próximo mercado de invierno y apunta a una joven promesa del Real Madrid.

El club italiano quiere afrontar con mayor optimismo esta segunda parte de la temporada y en el radar apunta a jóvenes talentos con proyección. Entre los nombres que maneja la dirección deportiva aparece el de Gonzalo García, delantero del Real Madrid, de pocos minutos con Xabi Alonso como entrenador blanco.

El atacante español, nacido en 2004, irrumpió con fuerza en el Mundial de Clubes. Su rendimiento en ese torneo le sirvió para ganarse la confianza de Xabi Alonso y dar el salto definitivo al primer equipo blanco. Sin embargo, el contexto competitivo del Real Madrid no es sencillo. Con Kylian Mbappé en modo superestrella y acaparando protagonismo ofensivo, los minutos de Gonzalo se han ido reduciendo de forma progresiva.

Gonzalo, entonces, ha sido identificado por la Juventus como una posible opción de respaldo para Kenan Yıldız, figura de la Vecchia Signora que podría irse pronto de la Serie A. Un posible acuerdo podría parecerse al modelo de Nico Paz, potencialmente con una opción de compra con una cláusula de recompra para el Real Madrid.

Esta probable fórmula de negociación le permitiría al Real Madrid no perder el control sobre uno de sus talentos más elocuentes y, por su parte, a la Juventus sumar una pieza interesante para su rotación ofensiva de cara a una temporada exigente.

Real Madrid Castilla v Melilla - Primera RFEF | Angel Martinez/GettyImages

Desde lo estrictamente estadístico, Gonzalo García quedó tan relegado en la consideración del entrenador Tolosarra que en lo que va de temporada regular, el joven delantero no ha logrado marcar ningún gol y su aportación fue solamente una asistencia, concedida ante el Kairat Almaty en la Champions League, en la victoria 5-0 como visitante el pasado 30 de septiembre.