El AC Milán ha dado un paso importante en la búsqueda de su próximo centro delantero. La directiva del cuadro de la ciudad de la moda ha colocado a Gonçalo Ramos como su principal objetivo para reforzar el ataque y ya mantiene gestiones abiertas con el Paris Saint-Germain, club propietario de los derechos del internacional portugués.

Las conversaciones entre los dos clubes ya están en marcha, aunque por ahora no han trascendido las cifras de la posible operación ni la fórmula que podría utilizarse para concretar el movimiento. Tanto el costo del traspaso como las condiciones contractuales siguen bajo total reserva entre las partes involucradas.

🚨🔴⚫️ AC Milan submit official bid to Paris Saint-Germain for Gonçalo Ramos as top target.



Negotiations ongoing with Ramos and his agent Jorge Mendes on personal terms.



There are more clubs in the race with AC Milan on it. pic.twitter.com/bDslbzXVff — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

De forma paralela, la gerencia del Milán también trabaja en otro frente considerado igual de importante. Los dirigentes avanzan en las gestiones con Jorge Mendes, representante de Gonçalo Ramos, con el objetivo de definir los términos personales que permitan acercar al atacante al proyecto deportivo.

La meta del cuadro italiano es acelerar cada etapa de la negociación para evitar que otros interesados puedan ganar la carrera. Ramos despierta interés en distintos equipos del mercado europeo, por lo que el Milán busca posicionarse cuanto antes como la opción más sólida para convencer tanto al futbolista.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Lars Baron/GettyImages

Detrás de este movimiento también aparece una decisión deportiva que es clave. La dirigencia contempla darle salida a Santiago Giménez durante este mercado, abriendo espacio para incorporar un nuevo referente de ataque, uno que además se entiende es muy del gusto del próximo técnico del Milán, Ruben Amorim.

Con ese escenario, Gonçalo Ramos está ya mismo en la pole para convertirse en el nuevo delantero del conjunto italiano. Su perfil, edad, capacidad goleadora y experiencia al máximo nivel son factores que convencen a la dirección deportiva. Ahora mismo el atacante está cansado de su rol suplente en el PSG y desea un nuevo reto.