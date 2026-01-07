El delantero que se ofrece a Cruz Azul en este mercado de invierno

El nombre de Alan Pulido volvió a colocarse en el centro del mercado de invierno del fútbol mexicano. El delantero ha sido ofrecido de manera formal a Cruz Azul, en una operación impulsada directamente por los agentes del jugador, ante el claro deseo de Chivas de desprenderse de su contrato.

Desde Guadalajara, la postura es contundente. Chivas quiere a Pulido fuera del plantel sí o sí, luego de quedar fuera de los planes deportivos y convertirse en un problema estructural. La directiva rojiblanca busca cualquier vía para liberar su ficha antes del arranque del torneo.

🚨🚂 Alan Pulido ha sido ofrecido a Cruz Azul



->Ofrecimiento desde Agente vía Consejo de Asesores de CAZ

->Le ofrecen en "coste cero"; Agente Libre o como parte de los pagos por Sepúlveda

->Para Alonso, descartado, por Asesores, en análisis



DETALLES.https://t.co/Z3Rvf4S3Vd — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 7, 2026

El ofrecimiento llegó a La Noria bajo distintos escenarios contractuales. Una de las opciones planteadas es su llegada como agente libre o incluso como parte de los ajustes financieros pendientes en otras negociaciones abiertas entre ambos clubes, lo que convierte la propuesta en un tema de análisis interno.

Sin embargo, dentro de Cruz Azul no existe consenso. El director deportivo Iván Alonso no ve con buenos ojos la incorporación de Pulido. Desde su área consideran que el perfil deportivo no encaja con el proyecto actual ni con la planeación a mediano plazo.



Pese a esa postura, asesores externos del club sí han puesto el nombre del delantero sobre la mesa. Estos consejeros consideran que, bajo ciertas condiciones, Pulido podría representar una oportunidad de mercado, sobre todo si su llegada no implica pago de transferencia directa.

Chivas v Pachuca - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El principal obstáculo es económico. Pulido percibe un salario cercano a los dos millones de dólares anuales, cifra elevada para Cruz Azul en el contexto actual. Aun si la operación fuera “a coste cero”, el impacto en la nómina es un factor que genera resistencias internas.

En el entorno celeste se entiende que aceptar una operación de este tipo implicaría comprometer margen financiero para otros movimientos prioritarios. Además, existe cautela por el antecedente reciente del jugador y su situación contractual, que ha generado tensiones en su actual club.

Por ahora, Cruz Azul se mantiene en etapa de valoración, sin decisión tomada. Chivas presiona para cerrar la salida y los agentes buscan acelerar definiciones. El futuro de Alan Pulido dependerá de si las posturas internas se alinean o si el alto salario termina por descartar definitivamente la operación.

MÁS NOTICIAS DE CRUZ AZUL: