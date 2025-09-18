El desafío de Hansi Flick para Rashford en el Barcelona ante la ausencia de Lamine Yamal por lesión

El técnico del Barcelona, ​​Hansi Flick, insiste en que Marcus Rashford tiene "más potencial" que mostrar a los gigantes de La Liga, desafiando al cedido del Manchester United a dar un paso al frente en la ausencia por lesión de Lamine Yamal.

Flick viene de criticar a varias de las autoridades del fútbol español por el propio Yamal, ya que regresó de su compromiso internacional con una lesión que, según el técnico del Barcelona, ​​fue resultado de la negligencia de La Roja.

Yamal se perdió la reciente victoria sobre Valencia y permanecerá fuera del viaje del jueves a Newcastle United por la Champions League, para el cual se espera que Rashford tome su lugar e intente aprovechar la forma que le permitió dar una asistencia en la victoria del fin de semana por 6-0.

"Sabemos que Lamine no jugará mañana, quizá no lo haga tampoco el domingo [contra el Getafe], pero tenemos un equipo fuerte", dijo Flick en su rueda de prensa previa al partido.

Respecto al reemplazante de Yamal, repetiría con Rashford, como en el último ante los Che, por LaLiga: "He seguido a Marcus desde que empezó en el Manchester United y siempre he dicho que es un jugador increíble. Tiene velocidad, pero también es fantástico en el uno contra uno. Y también tiene una gran definición. Lo que vi en las primeras semanas aquí es realmente bueno. También tiene más potencial que demostrarnos. Quiere hacerlo, por supuesto. Para mí, es fantástico tenerlo en mi equipo", sentenció sobre el inglés.

El técnico del Newcastle, Eddie Howe, estará muy familiarizado con Rashford de su época en la Premier League, pero el técnico de los Magpies admitió que estaba decepcionado de no ver a un jugador de la calidad de Yamal en el campo del Barcelona. "Para mí, es una pena que no esté jugando", y agregó: "Me decepciona que no podamos verlo en su mejor momento jugando. Debemos ser muy sólidos como equipo si queremos triunfar".

