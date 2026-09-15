El difícil calendario que le espera a Cruz Azul: así llegan sus próximos rivales

Cruz Azul derrotó al Club América por marcador de 4-3 el pasado fin de semana en partido de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto dirigido por Joel Huiqui consiguió su victoria más importante en lo que va de la temporada y subió al cuarto puesto de la tabla general.

Sin embargo, esta solo fue la primera de cinco grandes pruebas que los cementeros afrontarán en las próximas semanas.

Este miércoles 16 de septiembre, la Máquina Celeste se medirá ante el Inter Miami en un duelo por el título de la Campeones Cup.

Después de este compromiso, Cruz Azul se medirá ante Monterrey y Toluca, dos de los candidatos a ganar el título del Apertura 2026, y Pumas, uno de sus más grandes rivales.

A continuación te contamos cómo llegan los siguientes rivales del cuadro de La Noria:

Cruz Azul vs Inter Miami: La Máquina buscará parar a Messi

SOCCER: JUL 21 Leagues Cup - Cruz Azul vs Inter Miami CF | Icon Sportswire/GettyImages

Este miércoles 16 de septiembre, Cruz Azul se medirá ante el Inter Miami por el título de la Campeones Cup en el Nu Stadium, de Miami.

Las Garzas llegan a este duelo como segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS con 45 puntos, nueve por detrás del Nashville SC.

La Máquina se enfrentará a un equipo que cuenta con figuras como Sergio Reguilón, Casemiro, Rodrigo Paul, Germán Berterame, Mateo Silvetti, Luis Suárez y, por supuesto, Lionel Messi.

A pesar de tener 39 años, el delantero argentino sigue en gran nivel y registra la increíble cantidad de 19 goles y 12 asistencias en 22 partidos de la MLS 2026.

Monterrey vs Cruz Azul: una rivalidad que crece partido a partido

Cruz Azul v CF Monterrey - CONCACAF Champions Cup 2026 | Hector Vivas/GettyImages

Rayados recibirá a la Máquina Celeste el sábado 19 de septiembre en el Gigante de Acero en partido de la jornada 9.

A pesar de una inversión multimillonaria, el equipo dirigido por Matías Almeyda no termina por mostrar una gran versión. Actualmente están en la posición 11 del campeonato.

No obstante, Monterrey cuenta con varios jugadores peligrosos: Hugo Cuypers, Luca Orellano, Diego Rossi, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos y Jesús 'Tecatito' Corona.

En los diez encuentros más recientes entre estos equipos en la Liga MX, Cruz Azul suma seis victorias, tres derrotas ante Monterrey y solamente un empate.

En marzo de este año, la Máquina Celeste eliminó a Rayados en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Cruz Azul vs Toluca: la prueba de fuego ante los Diablos

Toluca v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Toluca, sin duda alguna, es el gran candidato para llegar a la gran final del Apertura 2026 de la Liga MX. El cuadro dirigido por Antonio 'Turco' Mohamed cuenta con una gran plantilla, tiene un esquema de juego definido y está en un gran momento.

Actualmente los Diablos se encuentran en la segunda posición de la tabla general con 16 puntos, solamente uno por detrás de Chivas.

Toluca tiene al mejor ataque del torneo, con 17 goles en siete fechas, y la mejor defensa, con seis goles en contra.

Los escarlatas cuentan con un ataque bien engrasado: Federico Viñas, Helinho y Alexis Vega se encuentran en gran forma, y Paulinho se ha visto bien en su regreso.

Ambos equipos se verán las caras el sábado 26 de septiembre en el Estadio Azteca en duelo por la jornada 10.

Cruz Azul vs Pumas: una rivalidad histórica

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El próximo 11 de octubre, Cruz Azul y Pumas se medirán en un duelo que está lleno de rivalidad e historia. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Ambas escuadras vienen de protagonizar la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los cementeros se terminaron coronando por marcador global de 2-1, en una serie apretada e intensa.

El equipo de la UNAM se encuentra actualmente ubicado en el décimo puesto de la tabla general. Si bien el rendimiento del equipo de Esteban Solari ha dejado mucho que desear, es un hecho que el equipo cuenta con jugadores para complicarle a los celestes.

En sus diez duelos más recientes en liga, Cruz Azul suma cuatro victorias, dos derrotas ante Pumas y cuatro empates.