Mientras el Real Madrid busca en el mercado posibles sucesores de Xabi Alonso, el técnico de Red Bull, Oliver Mintzlaff, reveló que el exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha dejado claro que no quiere volver a la cancha.

El futuro de Alonso en el club más grande del mundo está en entredicho. Decisiones tácticas desconcertantes, un supuesto motín en el vestuario y malos resultados han puesto en riesgo su puesto a tan solo cinco meses de iniciada la temporada 2025-26.

El Real Madrid ha perdido puntos en seis de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, lo que ha provocado especulaciones generalizadas sobre la posibilidad de que un candidato de renombre asuma el mando en las próximas semanas.

Florian Plettenberg, de Sky Sport Alemania, menciona a Klopp como uno de los objetivos de Los Blancos en caso de que Alonso pierda su puesto. El alemán se despidió del Liverpool al final de la temporada 2023-24 y actualmente ocupa el cargo de Director Global de Fútbol de Red Bull.

Klopp también ha sido vinculado con un regreso a Merseyside en medio de la reciente mala racha de los Reds, pero Arne Slot parece contar con el apoyo total del club, más recientemente en la creciente disputa entre el holandés y Mohamed Salah.

Mintzlaff: La pasión de Klopp está en Red Bull

Jürgen Klopp está entre una corta lista de reemplazos soñados para Xabi Alonso | Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/GettyImages

A pesar de la creciente especulación, Mintzlaff no está preocupado por la posibilidad de que Klopp deje su rol actual para regresar a la línea de banda, ya sea en Madrid o Liverpool.

“Jürgen ha dejado claro que no quiere ser entrenador por el momento”, declaró el director ejecutivo de Red Bull en un evento organizado por el Leipziger Volkszeitung.

“Es posible que eso cambie en algún momento de su vida, por supuesto. Pero veo lo apasionado que está por este trabajo, la cantidad de ideas que tiene y las ganas de seguir desarrollándose. Por lo tanto, estoy completamente tranquilo”.

De hecho, Klopp admitió que se estaba quedando sin energía cuando anunció su decisión de dejar el Liverpool en 2024. El técnico de 58 años de edad prometió tomarse un descanso como entrenador durante al menos un año y se unió a Red Bull en enero de 2025.

Queda por ver si un posible fichaje por el Real Madrid sería suficiente para convencer a Klopp de volver. Sin embargo, primero, el gigante español debe tomar una decisión sobre Alonso, que se conocerá en las próximas semanas.