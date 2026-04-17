El director deportivo que gusta en el interior de Monterrey
Las opciones de Monterrey para colarse a la liguilla hoy más que nunca son reducidas. Partiendo del hecho que restan tres jornadas de Liga MX y, el club ni siquiera depende de sí mismo para colarse a la etapa final del torneo, todo indica que el semestre cerrará temprano para los del norte del país.
Siendo el caso, se contempla que los regios cierren el curso en medio de un doble fracaso, el de la CONCACAF y el de Liga MX. Esto de forma natural implicará cambios radicales dentro del club, desde plantel hasta directivos. Para nadie es un secreto que José Antonio Noriega está a nada del despido y FEMSA ya tiene en un reemplazo de poder en la mesa.
El hombre en cuestión es el español Ramón Planes. El directivo hoy milita dentro del Al-Ittihad, donde no la pasa del todo bien. Sin embargo, no se puede ocultar que fue él quien llevó a Karim Benzema y que le dio el título de liga a su club incluso antes de que lo pudiera ganar el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.
Previo a su etapa en Arabia, Planes tuvo rodaje en España. Un paso inicial por el Getafe y período importante dentro del Betis que ganó incluso una Copa del Rey. Poco los sabrán, pero planes fue el directivo que negoció con la gente de los Rayados el fichaje de Sergio Canales algunos años atrás.
Aún no hay nada cerrado, sin embargo, existe un factor que juega en favor de Planes. FEMSA, empresa española que está detrás de Rayados quiere un directivo de la misma nacionalidad para ir de la mano en proyecto y visión deportiva.
Ramón no es el único nombre en la carrera. Otros más como Fernando Hierro o el mismo Iván Alonso de Cruz Azul, han sido vinculados con los regios.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.