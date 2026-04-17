El director deportivo que gusta en el interior de Monterrey

Las opciones de Monterrey para colarse a la liguilla hoy más que nunca son reducidas. Partiendo del hecho que restan tres jornadas de Liga MX y, el club ni siquiera depende de sí mismo para colarse a la etapa final del torneo, todo indica que el semestre cerrará temprano para los del norte del país.

Siendo el caso, se contempla que los regios cierren el curso en medio de un doble fracaso, el de la CONCACAF y el de Liga MX. Esto de forma natural implicará cambios radicales dentro del club, desde plantel hasta directivos. Para nadie es un secreto que José Antonio Noriega está a nada del despido y FEMSA ya tiene en un reemplazo de poder en la mesa.

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Monterrey busca un bombazo para la directiva del Al-Ittihad desde Arabia Saudita.



🔵 Con información de Claro Sports, el conjunto regiomontano ha puesto la mira en el español Ramón Planes. El actual directivo del Al Ittihad en la Liga Saudí es la opción… pic.twitter.com/SOZ7JuGz4z — Futbol Total (@futboltotal) April 17, 2026

El hombre en cuestión es el español Ramón Planes. El directivo hoy milita dentro del Al-Ittihad, donde no la pasa del todo bien. Sin embargo, no se puede ocultar que fue él quien llevó a Karim Benzema y que le dio el título de liga a su club incluso antes de que lo pudiera ganar el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Previo a su etapa en Arabia, Planes tuvo rodaje en España. Un paso inicial por el Getafe y período importante dentro del Betis que ganó incluso una Copa del Rey. Poco los sabrán, pero planes fue el directivo que negoció con la gente de los Rayados el fichaje de Sergio Canales algunos años atrás.

FC Barcelona Introduce New Player Pedro Gonzalez Lopez - 'Pedri' | NurPhoto/GettyImages

Aún no hay nada cerrado, sin embargo, existe un factor que juega en favor de Planes. FEMSA, empresa española que está detrás de Rayados quiere un directivo de la misma nacionalidad para ir de la mano en proyecto y visión deportiva.

Ramón no es el único nombre en la carrera. Otros más como Fernando Hierro o el mismo Iván Alonso de Cruz Azul, han sido vinculados con los regios.

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