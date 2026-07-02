El doble fichaje estrella con el que sueñan en el América

América ya trabaja en el armado de un mercado de fichajes que promete ser clave. En Coapa tienen identificadas dos prioridades para fortalecer la plantilla de Guillermo Almada: el mediocampista colombiano Nelson Deossa y el delantero español Borja Iglesias.

Ambos nombres representan operaciones de alto perfil para el fichaje promedio de la Liga MX, aunque también extremadamente complicadas por distintos factores deportivos y económicos, esto en mdio de una etapa de renovación directiva dentro del América.

🚨🦅 Pues parece broma pero no lo es...



América tiene conversaciones abiertas por Borja Iglesias y Nelson Deossa.



Lejos y complicado aún, a esperar. — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 2, 2026

Para reforzar el centro de la cancha, el gran deseo es Nelson Deossa. El técnico Guillermo Almada conoce con los ojos cerrados las condiciones del colombiano desde la etapa en la que coincidieron en Pachuca, situación que hoy juega a favor del conjunto azulcrema. El estratega considera que sus virtudes encajan con lo que desea para el América.

El presente de Deossa también alimenta sus opciones de llegar al América. El futbolista desea salir del Betis y el club mantiene abierta la posibilidad de negociar una venta total si recibe una propuesta que satisfaga sus expectativas.

La carrera no es sencilla para los de la capital de México. En el camino se han de cruzar de tú a tú con el mercado más poderoso de toda América, el de Brasil, donde Deossa tiene más de un pretendiente.

Real Betis Balompie Portraits - UEFA Europa League 2025/26 | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

El otro gran nombre para el América se encuentra en la delantera. El hombre que más convence por su perfil es el del español Borja Iglesias, actual atacante del Celta de Vigo. Su experiencia, capacidad para jugar de espaldas al arco y generar espacios encajan cien por ciento con lo deseado por Almada.

En Coapa ya han llamado al manejo de Borja para definir si tiene o no interés en venir a México. Si la respuesta es positiva, iniciarán las gestiones formales con el Celta y el entorno del delantero.