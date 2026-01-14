El doble movimiento que tendrá que hacer el América si desea fichar a Emiliano Gómez

El Club América tiene claro uno de sus grandes objetivos en el mercado: Emiliano Gómez, atacante del Puebla que se ha consolidado como una de las figuras más atractivas del torneo. Sin embargo, el camino para concretar su llegada está lleno de obstáculos deportivos, administrativos y financieros.

Desde Coapa valoran al delantero como un refuerzo ideal por su intensidad, capacidad goleadora y margen de crecimiento. El interés es real y sostenido, pero la directiva sabe que no se trata de una negociación sencilla. América enfrenta limitaciones estructurales que obligan a tomar decisiones delicadas antes siquiera de pensar en una oferta formal.

🦅Club América tendrá que hacer este sacrificio si realmente quiere fichar a Emiliano Gómezhttps://t.co/jYbpDNaw65 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 12, 2026

La primera gran traba pasa por la liberación de una plaza de extranjero, un punto crítico en la planificación azulcrema. El plantel se encuentra al límite en ese rubro y, sin un movimiento previo, la llegada de Gómez resulta inviable. Esta condición ha frenado cualquier avance significativo en la operación.

El nombre que aparece sobre la mesa como posible baja es el de Víctor Dávila, futbolista chileno que no ha terminado de consolidarse como titular indiscutido. No obstante, su salida luce complicada, ya que el propio jugador se niega a marcharse ante la falta de ofertas que igualen su salario actual.

Dávila percibe uno de los sueldos más altos dentro de la plantilla y, hasta el momento, ningún club interesado ha estado dispuesto a asumir esas cifras. Esta situación mantiene bloqueada la plaza de extranjero y obliga al América a explorar escenarios alternativos, incluyendo negociaciones más complejas o incluso salidas pactadas.

Suponiendo que el club logre liberar ese espacio, el siguiente problema será económico. Puebla ha tasado a Emiliano Gómez en una cifra cercana a los seis millones de dólares, un monto considerable incluso para una institución con el poder financiero del América. La directiva no descarta negociar, pero sabe que deberá “abrir la cartera”.

En el entorno del futbolista existe entusiasmo ante la posibilidad de vestir la camiseta azulcrema. Gómez vería con buenos ojos dar el salto a un club con mayor exposición mediática y aspiraciones constantes al título. Sin embargo, también es consciente de que el movimiento depende de factores que hoy no controla.

Por ahora, el fichaje luce lejano. América mantiene el deseo y Puebla no cierra la puerta, pero la combinación de plazas limitadas, contratos elevados y una valoración alta hacen del caso Emiliano Gómez uno de los más complejos del mercado. Un rompecabezas que, de resolverse, requerirá tiempo, paciencia y sacrificios internos.