El Dortmund avanza en la renovación de Schlotterbeck y fija las condiciones para su salida

Tras varios meses de negociación, la continuidad de Nico Schlotterbeck en el Borussia Dortmund apunta a ser un hecho; el nuevo contrato incluirá una mejora salarial considerable, acorde a su rendimiento dentro del equipo, y blinda al jugador con una cláusula que evite cualquier riesgo de salida sin beneficio económico para el club.

Una disposición que no pasa desapercibida en Europa

El nuevo acuerdo contractual, además de contemplar el aumento económico, incluye un convenio táctico que facilitaría una futura transferencia del futbolista alemán, ya que varios clubes de primer nivel han seguido de cerca su situación en los últimos mercados.

🚨 JUST IN: Nico Schlotterbeck is VERY close to renewing his BVB contract!



He was previously linked to Real Madrid as a CB target. @MatteMoretto pic.twitter.com/MBbpJUZyi8 — Madrid Zone (@theMadridZone) March 24, 2026

Entre ellos, el Real Madrid aparece como uno de los equipos que ha tenido a Schlotterbeck en su radar como opción a futuro para reforzar la defensa merengue. Esta cláusula le permitiría al Dortmund negociar desde una posición favorable y evitar que el jugador finalice el vínculo contractual para fichar por otro sin el pago de cesión.

Un titular indiscutido

Más allá de las especulaciones en torno a su futuro inmediato, Schlotterbeck se consolidó como una figura fundamental en el equipo. En base a sus números, es uno de los futbolistas con más minutos disputados en la temporada -29 de los 40 jugados-, además de ser un activo clave en el esquema deportivo y económico de la institución.

FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HAMBURG | UWE KRAFT/GettyImages

La renovación de su contrato responde también a la intención del Dortmund por potenciar el talento de sus jugadores y capitalizarlo en el momento adecuado. Es una forma de gestionar su carrera y retener al jugador en el corto plazo, sin perder de vista una futura operación que beneficie a todas las partes.

De no mediar inconvenientes, la firma de la renovación de contraro se concretará en los próximos días, y el central alemán seguirá siendo pilar en el Signal Iduna Park.

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